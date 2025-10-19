🎥 Geen geslaagd debuut voor Pocognoli, die meteen clasht met sterspeler

Sébastien Pocognoli beleefde zaterdag zijn debuut als trainer van AS Monaco, maar dat liep niet zoals gehoopt. Zijn team speelde 1-1 gelijk tegen Angers terwijl hij ook al meteen problemen kende met een van zijn spelers.

Sébastien Pocognoli verliet Union SG tijdens de interlandbreak om voor een nieuw avontuur te gaan. Hij werd trainer bij AS Monaco, terwijl David Hubert zijn werk overnam bij de Brusselaars.

Geen droomdebuut voor Pocognoli bij AS Monaco

Beide heren werkten zaterdag hun debuut af bij hun nieuwe clubs, al ging dat voor de ene al beter dan de andere. Union boekte thuis namelijk een logische 3-1 zege tegen Charleroi, terwijl AS Monaco het moeilijker had.

De Monegasken namen het op tegen Angers, dat pas voorlaatste staat in het klassement. Balogun scoorde in de 71e minuut het openingsdoelpunt voor Monaco, dat op bezoek was bij de staartploeg.

Zo'n vijf minuten voor tijd gaven ze hun overwinning nog uit handen. Cherif zette de gelijkmaker op het bord waardoor Angers nog met 1-1 gelijkspeelde.





Meteen problemen met een van zijn spelers

👀 Le regard de Sébastien Pocognoli 🇧🇪 à Ansu Fati 🇪🇸 lors de sa sortie.



L’attaquant est allé s’asseoir directement sur le banc. pic.twitter.com/IxaWr1ygwi — MrTaffinovic (@MrTaffinovic) October 18, 2025

Op het veld moet het beter, dat is al snel duidelijk geworden. Maar ook naast het veld heeft Pocognoli al problemen. Ansu Fati werd gewisseld en de voormalige Barcelona-speler was daar écht niet blij mee. Hij ging meteen naar de bank zonder zijn coach een hand te gaan geven. Pocognoli was daar zichtbaar ontevreden over, wat logisch is.