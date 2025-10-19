Geen WK voor Nathan De Cat, maar Anderlecht wil hem wel (heel snel) iets anders aanbieden

RSC Anderlecht neemt geen enkel risico met Nathan De Cat. De zeventienjarige middenvelder heeft zich in korte tijd opgewerkt tot een vaste waarde onder Besnik Hasi en moet in de toekomst een belangrijke rol blijven spelen.

De Cat mocht eerder zijn talent tonen op het EK U17 en werd ook geselecteerd voor het WK, maar Anderlecht besloot hem niet te laten vertrekken. Volgens de club is de jongeling simpelweg te belangrijk geworden om hem nu te missen.

Achter de schermen werkt Anderlecht echter nu al hard aan een contractverlenging. De Cat ligt nog vast tot 2027, maar de club wil zijn toekomst op lange termijn veiligstellen voordat Europese grootmachten zich melden.

Interesse in De Cat kan niet uitblijven

De gesprekken tussen De Cat, zijn entourage en de clubleiding zijn inmiddels al gestart. De onderhandelingen kunnen nog enkele weken duren, maar paars-wit wil voorbereid zijn op eventuele interesse van topclubs.

De interesse lijkt slechts een kwestie van tijd. De Cat liet in Europa én de Jupiler Pro League zien dat hij het verschil kan maken. Anderlecht wil een situatie vermijden zoals met Mario Stroeykens.





Ondertussen groeit de hype rond De Cat snel. Analist Johan Boskamp opperde zelfs dat hij op termijn misschien in aanmerking kan komen voor het WK 2026 met de Rode Duivels, al blijft het onwaarschijnlijk dat hij dit jaar al wordt opgeroepen.