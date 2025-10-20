Marc Degryse waarschuwt Club Brugge voor Vincent Kompany: "Hij zal meer willen"

Club Brugge staat woensdag voor een loodzware opdracht tegen het Bayern München van Vincent Kompany. De Duitsers wonnen al hun wedstrijden dit seizoen en lijken onstuitbaar. Marc Degryse waarschuwt Club alvast dat het zich niet mag ingraven.

Club Brugge kijkt Bayern München op woensdag in de ogen. Der Rekordmeister is héél goed in vorm en won dit seizoen al zijn wedstrijden, over alle competities heen. Het zijn indrukwekkende, en voor Club Brugge misschien wel afschrikwekkende, cijfers.

Club Brugge mag zich niet ingraven tegen Bayern München

Maar toch zal blauw-zwart met lef moeten spelen, vindt Marc Degryse. "Het zou een slecht idee zijn, mocht Nicky Hayen willen spelen in München zoals Noord-Macedonië dat is komen doen tegen de Rode Duivels. Ik vergelijk de opdracht een beetje met de partij die Club vorig seizoen speelde op Manchester City", zegt hij bij Het Laatste Nieuws.

"Je moet geloven dat je drie, vier keer de perfecte counter kunt opzetten. Ik zou het toch niet prettig vinden, indien Club woensdag afgaat als een gieter. Je hebt als club toch een bepaalde status opgebouwd in de Champions League de voorbije jaren. Dan mag het niet zo zijn dat Club Brugge zich nu gaat presenteren als een klein Belgisch clubje dat zich ingraaft en hopeloos achter een bal aanholt."

Strijden voor wat Club staat, en dan zien

Blauw-zwart zal al zeker niet mogen denken dat het op voorhand verloren is, dan kan het beter thuisblijven. Maar als Club realistisch is zal het ook wel weten dat de kansen op een puntje (of meer) bijzonder klein zijn.

"Club Brugge heeft niets te verliezen. Behalve hun imago. Je weet dat je tegen misschien wel de beste ploeg van Europa van het moment speelt, en je weet dat Vincent Kompany Club Brugge niet zal onderschatten, en dat hij bij 5-0 niet zal zeggen tegen zijn spelers: ‘Het is goed geweest’, hij zal méér willen. Je weet dat állemaal, en tóch moet Club Brugge aan de wedstrijd starten met het geloof en de overtuiging dat iéts te rapen valt", besluit Degryse.