Marc Degryse waarschuwt Club Brugge voor Vincent Kompany: "Hij zal meer willen"

Marc Degryse waarschuwt Club Brugge voor Vincent Kompany: "Hij zal meer willen"
Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge! 5842

Club Brugge staat woensdag voor een loodzware opdracht tegen het Bayern München van Vincent Kompany. De Duitsers wonnen al hun wedstrijden dit seizoen en lijken onstuitbaar. Marc Degryse waarschuwt Club alvast dat het zich niet mag ingraven.

Club Brugge kijkt Bayern München op woensdag in de ogen. Der Rekordmeister is héél goed in vorm en won dit seizoen al zijn wedstrijden, over alle competities heen. Het zijn indrukwekkende, en voor Club Brugge misschien wel afschrikwekkende, cijfers.

Club Brugge mag zich niet ingraven tegen Bayern München

Maar toch zal blauw-zwart met lef moeten spelen, vindt Marc Degryse. "Het zou een slecht idee zijn, mocht Nicky Hayen willen spelen in München zoals Noord-Macedonië dat is komen doen tegen de Rode Duivels. Ik vergelijk de opdracht een beetje met de partij die Club vorig seizoen speelde op Manchester City", zegt hij bij Het Laatste Nieuws.

"Je moet geloven dat je drie, vier keer de perfecte counter kunt opzetten. Ik zou het toch niet prettig vinden, indien Club woensdag afgaat als een gieter. Je hebt als club toch een bepaalde status opgebouwd in de Champions League de voorbije jaren. Dan mag het niet zo zijn dat Club Brugge zich nu gaat presenteren als een klein Belgisch clubje dat zich ingraaft en hopeloos achter een bal aanholt."

Strijden voor wat Club staat, en dan zien

Blauw-zwart zal al zeker niet mogen denken dat het op voorhand verloren is, dan kan het beter thuisblijven. Maar als Club realistisch is zal het ook wel weten dat de kansen op een puntje (of meer) bijzonder klein zijn.

"Club Brugge heeft niets te verliezen. Behalve hun imago. Je weet dat je tegen misschien wel de beste ploeg van Europa van het moment speelt, en je weet dat Vincent Kompany Club Brugge niet zal onderschatten, en dat hij bij 5-0 niet zal zeggen tegen zijn spelers: ‘Het is goed geweest’, hij zal méér willen. Je weet dat állemaal, en tóch moet Club Brugge aan de wedstrijd starten met het geloof en de overtuiging dat iéts te rapen valt", besluit Degryse.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge

Meer nieuws

Sociale media Manchester United wordt gek over Senne Lammens: iedereen zegt hetzelfde

Sociale media Manchester United wordt gek over Senne Lammens: iedereen zegt hetzelfde

13:30
1
Ex-ref stoort zich aan beslissing rond Standard-Antwerp: "Moet dat nu echt?"

Ex-ref stoort zich aan beslissing rond Standard-Antwerp: "Moet dat nu echt?"

13:00
Coucke wil alles terugdraaien: terugkeer Jean Kindermans ligt op tafel

Coucke wil alles terugdraaien: terugkeer Jean Kindermans ligt op tafel

12:40
Patrick Goots ziet dat deze JPL-ploeg nog kan verrassen: "Serieuze kandidaat voor Play-off 1"

Patrick Goots ziet dat deze JPL-ploeg nog kan verrassen: "Serieuze kandidaat voor Play-off 1"

12:20
"Iets klopt hier niet": Peter Vandenbempt fileert de bizarre regelgeving na Standard-Antwerp

"Iets klopt hier niet": Peter Vandenbempt fileert de bizarre regelgeving na Standard-Antwerp

11:00
30
Straks nog een trainersontslag in de CPL? Avontuur van Igor De Camargo lijkt uit te draaien op nachtmerrie

Straks nog een trainersontslag in de CPL? Avontuur van Igor De Camargo lijkt uit te draaien op nachtmerrie

11:40
1
Geen Lothar D'Hondt meer: dit is de reden waarom Nicolas Laforge plots de rest van Standard-Antwerp fluit

Geen Lothar D'Hondt meer: dit is de reden waarom Nicolas Laforge plots de rest van Standard-Antwerp fluit

10:00
3
Felice Mazzu heeft duidelijke mening over fel interview van Marc Wilmots

Felice Mazzu heeft duidelijke mening over fel interview van Marc Wilmots

10:31
8
Thibaut Courtois maakt zich bijzonder kwaad bij Real Madrid, en hij krijgt gelijk van coach Xabi Alonso

Thibaut Courtois maakt zich bijzonder kwaad bij Real Madrid, en hij krijgt gelijk van coach Xabi Alonso

11:20
"Als je ooit 10 op 10 moet geven aan iemand, dan aan hem dit weekend": Marc Degryse zwaar onder de indruk

"Als je ooit 10 op 10 moet geven aan iemand, dan aan hem dit weekend": Marc Degryse zwaar onder de indruk

08:40
2
🎥 Gerkens en ploegmaats verklaren teleurstelling na gelijkspel tegen Genk, Cercle-trainer moet wat uitleggen Reactie

🎥 Gerkens en ploegmaats verklaren teleurstelling na gelijkspel tegen Genk, Cercle-trainer moet wat uitleggen

09:15
1
Adriano Bertaccini begrijpt iets niet na STVV-Anderlecht

Adriano Bertaccini begrijpt iets niet na STVV-Anderlecht

09:30
Heeft Lothar D'Hondt het vel van Stef Wils gered? Opinie

Heeft Lothar D'Hondt het vel van Stef Wils gered?

08:40
1
Zulte Waregem blikt KAA Gent helemaal in: coach Sven Vandenbroeck is duidelijk

Zulte Waregem blikt KAA Gent helemaal in: coach Sven Vandenbroeck is duidelijk

09:00
Dender-coach Hayk Milkon is het beu na nieuwe nederlaag: "Er zit redelijk wat woede in mij"

Dender-coach Hayk Milkon is het beu na nieuwe nederlaag: "Er zit redelijk wat woede in mij"

08:01
2
Marokko wint het WK U20: jongeren van Anderlecht en Charleroi schrijven geschiedenis

Marokko wint het WK U20: jongeren van Anderlecht en Charleroi schrijven geschiedenis

08:20
6
Ex-Anderlecht-speler zorgde voor sensatie in Nederland vorig weekend: "We zagen de twijfel bij hen toeslaan"

Ex-Anderlecht-speler zorgde voor sensatie in Nederland vorig weekend: "We zagen de twijfel bij hen toeslaan"

07:21
Senne Lammens maakt indruk bij Manchester United: dit heeft de Engelse pers te zeggen

Senne Lammens maakt indruk bij Manchester United: dit heeft de Engelse pers te zeggen

07:40
6
De Premier League lonkt: 'Engelse topclub wil Nicolas Raskin'

De Premier League lonkt: 'Engelse topclub wil Nicolas Raskin'

07:00
Nathan De Cat, 'de nieuwe Youri Tielemans'... qua talent? Daarom is hij dus onmisbaar geworden

Nathan De Cat, 'de nieuwe Youri Tielemans'... qua talent? Daarom is hij dus onmisbaar geworden

06:00
Lierse-aanvoerder Perdichizzi hekelt arbitrage na nieuwe nederlaag

Lierse-aanvoerder Perdichizzi hekelt arbitrage na nieuwe nederlaag

06:30
1
Ivan Leko ontploft na blamage tegen Zulte Waregem en laat geen spaander heel van zijn eigen ploeg

Ivan Leko ontploft na blamage tegen Zulte Waregem en laat geen spaander heel van zijn eigen ploeg

23:00
6
Wouter Vrancken: "We hebben Anderlecht gedomineerd" Reactie

Wouter Vrancken: "We hebben Anderlecht gedomineerd"

22:30
7
Besnik Hasi was absoluut niet blij met enkele spelers: "Als ze het me moeilijk willen maken..." Reactie

Besnik Hasi was absoluut niet blij met enkele spelers: "Als ze het me moeilijk willen maken..."

21:50
📷 De afgekeurde 1-3, het keerpunt in STVV-Anderlecht: "Dit is wel heel vreemd ja" Reactie

📷 De afgekeurde 1-3, het keerpunt in STVV-Anderlecht: "Dit is wel heel vreemd ja"

21:10
15
Harry Maguire haalt de grote woorden boven voor Senne Lammens: "Hij heeft alles"

Harry Maguire haalt de grote woorden boven voor Senne Lammens: "Hij heeft alles"

22:30
Sterk Zulte Waregem hijst zich naast KAA Gent

Sterk Zulte Waregem hijst zich naast KAA Gent

21:17
Michael Verschueren richt zich tot de Anderlecht-fans met duidelijke boodschap

Michael Verschueren richt zich tot de Anderlecht-fans met duidelijke boodschap

21:40
1
Nathan De Cat doorbreekt de stilte over WK-affaire bij Anderlecht: "Natuurlijk wil je gaan als 17-jarige"

Nathan De Cat doorbreekt de stilte over WK-affaire bij Anderlecht: "Natuurlijk wil je gaan als 17-jarige"

21:00
5
Een straf van Besnik Hasi? Dit is waarom Tristan Degreef ontbrak in de selectie van Anderlecht

Een straf van Besnik Hasi? Dit is waarom Tristan Degreef ontbrak in de selectie van Anderlecht

21:20
Nieuw racisme­schandaal in de Challenger Pro League: "Dit heeft geen plaats op het veld"

Nieuw racisme­schandaal in de Challenger Pro League: "Dit heeft geen plaats op het veld"

22:01
4
Anderlecht kan geen 90 minuten goed spel leveren: na sterke eerste helft ontsnapt het aan erger op Stayen

Anderlecht kan geen 90 minuten goed spel leveren: na sterke eerste helft ontsnapt het aan erger op Stayen

20:29
Heynen niet zomaar akkoord: Genk-aanvoerder zet puntjes op de i over gemakzucht bij spelers en mening trainer Reactie

Heynen niet zomaar akkoord: Genk-aanvoerder zet puntjes op de i over gemakzucht bij spelers en mening trainer

20:15
2
🎥 Hilarisch moment op tv: cameraman moet even bekomen van springende Anderlecht-fans

🎥 Hilarisch moment op tv: cameraman moet even bekomen van springende Anderlecht-fans

20:00
Senne Lammens maakt indruk op Anfield en helpt Manchester United aan zege tegen Liverpool

Senne Lammens maakt indruk op Anfield en helpt Manchester United aan zege tegen Liverpool

20:30
1
"Onze fans verdienen meer": Ronny Deila (ex-Standard, ex-Club Brugge) is ontslagen

"Onze fans verdienen meer": Ronny Deila (ex-Standard, ex-Club Brugge) is ontslagen

19:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard Gestopt Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 0-1 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-1 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

Bink65 Bink65 over Nieuw racisme­schandaal in de Challenger Pro League rafke pafke rafke pafke over Senne Lammens maakt indruk bij Manchester United: dit heeft de Engelse pers te zeggen Pé_1 Pé_1 over Sociale media Manchester United wordt gek over Senne Lammens: iedereen zegt hetzelfde Dirk1897 Dirk1897 over De afgekeurde 1-3, het keerpunt in STVV-Anderlecht: "Dit is wel heel vreemd ja" We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Heynen niet zomaar akkoord: Genk-aanvoerder zet puntjes op de i over gemakzucht bij spelers en mening trainer bompi55 bompi55 over "Iets klopt hier niet": Peter Vandenbempt fileert de bizarre regelgeving na Standard-Antwerp Pontsjow Pontsjow over Felice Mazzu heeft duidelijke mening over fel interview van Marc Wilmots DonEddy1976 DonEddy1976 over Geen Lothar D'Hondt meer: dit is de reden waarom Nicolas Laforge plots de rest van Standard-Antwerp fluit What the Frog What the Frog over "Als je ooit 10 op 10 moet geven aan iemand, dan aan hem dit weekend": Marc Degryse zwaar onder de indruk Deinge Deinge over Straks nog een trainersontslag in de CPL? Avontuur van Igor De Camargo lijkt uit te draaien op nachtmerrie Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved