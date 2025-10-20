Voert de Belgische voetbalbond de druk op? Nathan De Cat is geselecteerd voor WK U17 in Qatar
Foto: © photonews
Bob Browaeys heeft de selectie voor het WK U17 in Qatar bekend gemaakt. Een héél opvallende naam op de lijst: Nathan De Cat.
Nochtans is het standpunt van RSC Anderlecht héél duidelijk: Nathan De Cat is té belangrijk om hem middenin het seizoen te moeten missen.
De Belgische recordkampioen voelt zich gesterkt door de reglementen. Clubs zijn niet verplicht om hun spelers af te staan voor jeugdselecties.
This is our U17 Red Devils squad for the World Cup! 🌍#ProximusPresents pic.twitter.com/FmdBdSKxfk— Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) October 20, 2025
Al staat de deur nog steeds op een kier. De Belgische voetbalbond onderhandelt met Anderlecht. De Brusselaars willen De Cat voorlopig tijdens de interlandbreak laten vertrekken.
In dat geval moeten de Jonge Duivels de groepsfase in Qatar overleven. De Cat sluit dan ook vanaf de zestiende finales.
Gaat Nathan De Cat voor twee wedstrijden naar WK?
En daar kan Anderlecht mee leven. In dat geval is de middenvelder beschikbaar voor de topper tegen Club Brugge op negen november.
De Cat gaf zelf al aan dat hij graag naar Qatar wil reizen. Maar hoe streng zal Anderlecht zijn? Gaat De Cat enkel voor de zestiende en eventuele achtste finales reizen?
