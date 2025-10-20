Wat weet hij van Club Brugge? Het ongemakkelijke antwoord van Harry Kane

Woensdag staat Club Brugge voor een mooie uitdaging tegen Bayern München. Laatstgenoemde heeft maar weinig tijd om zijn Europese tegenstander te bestuderen, ook al kent Vincent Kompany die al goed.

Door met 2-1 te winnen van Borussia Dortmund in de topper van de Bundesliga, heeft Bayern München zich op de best mogelijke manier voorbereid op de ontvangst van Club Brugge in de Champions League. Gepositioneerd als spelmaker achter Nicolas Jackson, scoorde Harry Kane zijn gebruikelijke doelpunt om de score te openen vanuit een corner.

DClub Brugge heeft uiteraard de wedstrijd gevolgd om waardevolle informatie te verzamelen voor de clash van woensdag. In dezelfde geest heeft Play Sports een journalist ter plaatse gestuurd om de sfeer in Beieren te peilen.

Wanneer Harry Kane gevraagd werd wat hij wist over Blauw-Zwart, was zijn antwoord aarzelend. "Om eerlijk te zijn, weet ik niet veel over Club Brugge", begon hij.

Afspraak woensdag

Desondanks bleef hij professioneel door het gebruikelijke verhaal te vervolgen: "Het is een goed team, ze spelen behoorlijk agressief, we moeten daarop voorbereid zijn. Maar op dit moment is het tijd om van deze overwinning in Der Klassiker te genieten en te herstellen. De voorbereiding op Brugge begint maandag."





Het is duidelijk dat de Engelse aanvaller woensdag veel beter geïnformeerd zal zijn over de te volgen koers en dat hij de sterktes van het kamp aan de overkant zal herkennen. Na enkele nederlagen als trainer van Anderlecht te hebben ondergaan, krijgt Vincent Kompany de kans om wraak te nemen op Club en vervolgens op Union Saint-Gilloise.