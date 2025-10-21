Factcheck Gedoe rond Nathan De Cat: "Vorige generatie op WK U17 was ook geen Gouden Generatie"

Gedoe rond Nathan De Cat: "Vorige generatie op WK U17 was ook geen Gouden Generatie"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bij RSC Anderlecht is Nathan De Cat het absolute goudhaantje van dit seizoen tot dusver. Als 17-jarige is hij misschien wel de enige die de ploeg echt bovenin het klassement weet te houden voorlopig.

Nathan De Cat scoorde één goal en één assist in de competitie tot dusver, maar maakte al veel indruk met hoe matuur hij speelt op het middenveld van paars-wit. En dus blijft iedereen ervan overtuigd dat hij onmisbaar is voor Anderlecht, nu al.

Binnenkort begint echter het WK U17. De Cat is uiteindelijk verrassend genoeg wél opgeroepen voor dat WK, mogelijk om er de zestiende finales en de eventuele achtste finales te gaan spelen als de Belgen de groepsfase met Fiji, Argentinië en Tunesië weten te overleven.

Moet Nathan De Cat mee naar Qatar of niet? 

Zekerheid is er nog niet, maar veel analisten gaven al aan dat ze de jonge middenvelder van Anderlecht zeker de kans zouden willen geven om naar het WK in Qatar te gaan. Al moeten ze hem dan bij paars-wit node missen en is hij eigenlijk onmisbaar.

Ook Jorthy Mokio zou pas na de groepsfase aansluiten - daarover zouden afspraken gemaakt zijn met Ajax Amsterdam. Anderlecht heeft De Cat absoluut nodig, daar is eigenlijk geen twijfel over. Maar mag dat zijn persoonlijke ambities in de weg staan?

Worden spelers niet beter van een WK U17 met leeftijdgenoten?

"Ik begrijp dat hij graag wil gaan, maar ik begrijp Anderlecht 100 procent. Er is een leemte in de ploeg", aldus Ludo Vandewalle in Sjotcast. "Ze gaan niet beter worden van een kwartfinale. De generatie Dante Vanzeir werd ooit derde en dat is niet de Next Gen Golden Generation geworden."

Als we even teruggaan naar november 2015 in Chili, waar de Belgen effectief derde werden op het WK U17, dan zien we toch wel een aantal interessante spelers uit de toenmalige selectie die we ondertussen nog kennen.

Toch stellen we inderdaad vast dat er niet al te veel onder hen uiteindelijk zijn doorgegroeid naar pakweg de Rode Duivels. Dennis Van Vaerenbergh was de man die onder meer scoorde in de bronzen finale tegen Mexico, hij zit nu bij Mandel United na een verleden bij Club Brugge en Dender onder meer.

Dante Vanzeir kennen we natuurlijk wél nog allemaal, net als doelmannen Coucke en Teunckens. Wout Faes was de kapitein en heeft het ondertussen misschien al het verst geschopt van de generatie 1998 tot bij de Rode Duivels.

Ook Orel Mangala was er toen bij, maar zat op de bank tijdens de bronzen strijd. Hoe zou het nog zijn met Ismael Azzaoui, een van de toptalenten uit de lichting? Hij zit momenteel zonder club na zes maanden te hebben gespeeld voor het Cypriotische Omonia 29 Maiou. 

Bijzondere selectie in 2015

Namen als Kino Delorge, Rubin Seigers, Laurent Lemoine, Christophe Janssens, Dante Rigo en Alper Ademoglu doen natuurlijk wel hier en daar nog wat belletjes rinkelen, maar van een echte grote doorbraak is zelden sprake geweest.

Of De Cat zo'n afspraak (met de geschiedenis) nodig heeft in zijn ontwikkeling? Misschien niet. Maar het kan wel helpen om in nog meer boekjes terecht te komen van grote ploegen en op die manier te mogen dromen van een grote toekomst. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Factcheck
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KAA Gent
Dante Vanzeir
Nathan De Cat

Meer nieuws

Ivan Leko zegt sorry aan de fans na blamage bij Zulte Waregem

Ivan Leko zegt sorry aan de fans na blamage bij Zulte Waregem

18:30
1
Op weg naar een WK op 4000 meter hoogte? "We gaan het doen, dat is zeker"

Op weg naar een WK op 4000 meter hoogte? "We gaan het doen, dat is zeker"

20:00
Moeder van Nathan De Cat vindt job bij... RSC Anderlecht De derde helft

Moeder van Nathan De Cat vindt job bij... RSC Anderlecht

12:20
'Monstercontract op tafel voor Anderlechtyoungster Nathan De Cat?'

'Monstercontract op tafel voor Anderlechtyoungster Nathan De Cat?'

08:40
Jorthy Mokio zal zijn eisen moeten herzien om bij Ajax te blijven

Jorthy Mokio zal zijn eisen moeten herzien om bij Ajax te blijven

19:40
OFFICIEEL: KAA Gent verrast met de komst van 18-jarig talent

OFFICIEEL: KAA Gent verrast met de komst van 18-jarig talent

17:00
Analist heeft twee heel belangrijke vragen voor Wouter Vrancken en STVV

Analist heeft twee heel belangrijke vragen voor Wouter Vrancken en STVV

19:15
U19 van Union krijgt serieuze klap te verwerken in de Youth League

U19 van Union krijgt serieuze klap te verwerken in de Youth League

19:20
Heel goed nieuws voor Anderlecht voor de match in Charleroi: het was meer schrik dan kwaad

Heel goed nieuws voor Anderlecht voor de match in Charleroi: het was meer schrik dan kwaad

13:45
De toekomst is daar: 16-jarig Belgisch talent traint al mee met het eerste elftal van Juventus

De toekomst is daar: 16-jarig Belgisch talent traint al mee met het eerste elftal van Juventus

19:00
1
Daar is hij weer: eindelijk nieuws over Loïc Lapoussin bij Sint-Truiden

Daar is hij weer: eindelijk nieuws over Loïc Lapoussin bij Sint-Truiden

18:00
1
Patro Eisden komt met explosief statement: Seraing-spelers beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Patro Eisden komt met explosief statement: Seraing-spelers beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag

18:20
1
WK U17 heeft gevolgen voor Belgisch voetbal: Genk overweegt wedstrijd uit te stellen

WK U17 heeft gevolgen voor Belgisch voetbal: Genk overweegt wedstrijd uit te stellen

16:32
6
"Het is manipulatie": Thibaut Courtois haalt keihard uit naar de voorzitter van La Liga

"Het is manipulatie": Thibaut Courtois haalt keihard uit naar de voorzitter van La Liga

17:40
Vincent Kompany blikt vooruit op clash met Club Brugge laat zich uit over Nicky Hayen

Vincent Kompany blikt vooruit op clash met Club Brugge laat zich uit over Nicky Hayen

17:20
Vanhaezebrouck ziet dat niet Erenbjerg, maar andere speler van Essevee meest gegeerd wordt op transfermarkt

Vanhaezebrouck ziet dat niet Erenbjerg, maar andere speler van Essevee meest gegeerd wordt op transfermarkt

16:15
Voert de Belgische voetbalbond de druk op? Nathan De Cat is geselecteerd voor WK U17 in Qatar

Voert de Belgische voetbalbond de druk op? Nathan De Cat is geselecteerd voor WK U17 in Qatar

20:40
4
Kan Club Brugge stunten tegen Bayern München? Gert Verheyen velt zijn oordeel

Kan Club Brugge stunten tegen Bayern München? Gert Verheyen velt zijn oordeel

16:00
3
Westerlo krijgt ferme klap: Kemphanen zijn Tuur Rommens wekenlang kwijt

Westerlo krijgt ferme klap: Kemphanen zijn Tuur Rommens wekenlang kwijt

15:00
Niet denken aan punten, Club Brugge heeft een belangrijkere opdracht tegen Bayern München Analyse

Niet denken aan punten, Club Brugge heeft een belangrijkere opdracht tegen Bayern München

15:15
Napoli-coach Antonio Conte is duidelijk over Noa Lang: "Hij kan goed zingen en dansen, maar..."

Napoli-coach Antonio Conte is duidelijk over Noa Lang: "Hij kan goed zingen en dansen, maar..."

15:30
Jupiler Pro League breekt marktwaarderecord: Mechelen, Club en Union maken indruk, Anderlecht absoluut niet

Jupiler Pro League breekt marktwaarderecord: Mechelen, Club en Union maken indruk, Anderlecht absoluut niet

11:40
4
Niet enkel spelers (én goed nieuws voor De Roeck?): al deze coaches zijn uit Club NXT doorgegroeid

Niet enkel spelers (én goed nieuws voor De Roeck?): al deze coaches zijn uit Club NXT doorgegroeid

14:40
Coachwissel heeft geen shockeffect bij Club NXT: aanvoerder ziet wel progressie

Coachwissel heeft geen shockeffect bij Club NXT: aanvoerder ziet wel progressie

14:15
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/10: Clement - De Cat

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/10: Clement - De Cat

12:00
Club Brugge maakt selectie bekend voor clash met Bayern München: drie belangrijke afwezigen

Club Brugge maakt selectie bekend voor clash met Bayern München: drie belangrijke afwezigen

14:20
2
Hoe de Marokkaanse wereldtitel van Ali Maamar een vloek én een zegen is voor RSC Anderlecht

Hoe de Marokkaanse wereldtitel van Ali Maamar een vloek én een zegen is voor RSC Anderlecht

23:00
4
"Zo kan het niet verder": de grote problemen van Rik De Mil bij Charleroi op tafel gelegd

"Zo kan het niet verder": de grote problemen van Rik De Mil bij Charleroi op tafel gelegd

13:15
Vincent Kompany verlengt contract bij Bayern München: dit heeft Belgische trainer erover te zeggen

Vincent Kompany verlengt contract bij Bayern München: dit heeft Belgische trainer erover te zeggen

14:02
2
Union SG maakt indruk in Milaan: Inter neemt de Brusselaars duidelijk bloedserieus

Union SG maakt indruk in Milaan: Inter neemt de Brusselaars duidelijk bloedserieus

13:30
Bayern München verrast plots met groot nieuws over Vincent Kompany

Bayern München verrast plots met groot nieuws over Vincent Kompany

13:01
1
LIVE: De Champions League-finalist van vorig seizoen op bezoek: "Union kan Inter pijn doen"

LIVE: De Champions League-finalist van vorig seizoen op bezoek: "Union kan Inter pijn doen"

12:12
"Geen enkele impact": Rode Duivel wordt fel bekritiseerd in Italië

"Geen enkele impact": Rode Duivel wordt fel bekritiseerd in Italië

12:41
Waarom Marc Coucke achter de schermen een terugkeer van Jean Kindermans probeert te forceren

Waarom Marc Coucke achter de schermen een terugkeer van Jean Kindermans probeert te forceren

07:00
3
Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal over de toekomst van Jelle Vossen

Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal over de toekomst van Jelle Vossen

11:00
1
Een nieuwe uitdaging voor Philippe Clement? De geruchten nemen toe

Een nieuwe uitdaging voor Philippe Clement? De geruchten nemen toe

12:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 0-1 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-1 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

Wekke2002 Wekke2002 over Topadvocaat inhuren: Antwerp gaat all-in om zijn gelijk te krijgen over duel tegen Standard pinantie pinantie over Moet Jackers plaatsmaken als Mignolet weer fit is? Zo reageert de doelman op die netelige vraag André Coenen André Coenen over Paul Gheysens moeit zich ook met stopgezette match Standard-Antwerp: "Ik verslikte me" Borak Borak over De toekomst is daar: 16-jarig Belgisch talent traint al mee met het eerste elftal van Juventus Dirk ie Dirk ie over Patro Eisden komt met explosief statement: Seraing-spelers beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag Erwin Wille Erwin Wille over Ivan Leko zegt sorry aan de fans na blamage bij Zulte Waregem Joe Joe over Vincent Kompany verlengt contract bij Bayern München: dit heeft Belgische trainer erover te zeggen Vital Verheyen Vital Verheyen over WK U17 heeft gevolgen voor Belgisch voetbal: Genk overweegt wedstrijd uit te stellen Dirk1897 Dirk1897 over Daar is hij weer: eindelijk nieuws over Loïc Lapoussin bij Sint-Truiden Kellner Kellner over Stad Antwerpen zet met nieuwe miljardenbegroting deur op kier voor Beerschot Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved