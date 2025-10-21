Gedoe rond Nathan De Cat: "Vorige generatie op WK U17 was ook geen Gouden Generatie"

Bij RSC Anderlecht is Nathan De Cat het absolute goudhaantje van dit seizoen tot dusver. Als 17-jarige is hij misschien wel de enige die de ploeg echt bovenin het klassement weet te houden voorlopig.

Nathan De Cat scoorde één goal en één assist in de competitie tot dusver, maar maakte al veel indruk met hoe matuur hij speelt op het middenveld van paars-wit. En dus blijft iedereen ervan overtuigd dat hij onmisbaar is voor Anderlecht, nu al.

Binnenkort begint echter het WK U17. De Cat is uiteindelijk verrassend genoeg wél opgeroepen voor dat WK, mogelijk om er de zestiende finales en de eventuele achtste finales te gaan spelen als de Belgen de groepsfase met Fiji, Argentinië en Tunesië weten te overleven.

Moet Nathan De Cat mee naar Qatar of niet?

Zekerheid is er nog niet, maar veel analisten gaven al aan dat ze de jonge middenvelder van Anderlecht zeker de kans zouden willen geven om naar het WK in Qatar te gaan. Al moeten ze hem dan bij paars-wit node missen en is hij eigenlijk onmisbaar.

Ook Jorthy Mokio zou pas na de groepsfase aansluiten - daarover zouden afspraken gemaakt zijn met Ajax Amsterdam. Anderlecht heeft De Cat absoluut nodig, daar is eigenlijk geen twijfel over. Maar mag dat zijn persoonlijke ambities in de weg staan?





Worden spelers niet beter van een WK U17 met leeftijdgenoten?

"Ik begrijp dat hij graag wil gaan, maar ik begrijp Anderlecht 100 procent. Er is een leemte in de ploeg", aldus Ludo Vandewalle in Sjotcast. "Ze gaan niet beter worden van een kwartfinale. De generatie Dante Vanzeir werd ooit derde en dat is niet de Next Gen Golden Generation geworden."

Als we even teruggaan naar november 2015 in Chili, waar de Belgen effectief derde werden op het WK U17, dan zien we toch wel een aantal interessante spelers uit de toenmalige selectie die we ondertussen nog kennen.

Toch stellen we inderdaad vast dat er niet al te veel onder hen uiteindelijk zijn doorgegroeid naar pakweg de Rode Duivels. Dennis Van Vaerenbergh was de man die onder meer scoorde in de bronzen finale tegen Mexico, hij zit nu bij Mandel United na een verleden bij Club Brugge en Dender onder meer.

Dante Vanzeir kennen we natuurlijk wél nog allemaal, net als doelmannen Coucke en Teunckens. Wout Faes was de kapitein en heeft het ondertussen misschien al het verst geschopt van de generatie 1998 tot bij de Rode Duivels.