Westerlo krijgt ferme klap: Kemphanen zijn Tuur Rommens wekenlang kwijt

KVC Westerlo kende een moeilijke avond op het veld van RAAL La Louvière. De Kemphanen kwamen niet verder dan 0-0, al mochten ze daar nog tevreden mee zijn. Tot overmaat van ramp viel Tuur Rommens vroeg uit met een blessure: hij is minstens zes weken buiten strijd.

KVC Westerlo speelde niet zijn beste wedstrijd afgelopen weekend. De Kemphanen speelden 0-0 gelijk op het veld van RAAL La Louvière terwijl de thuisploeg zelfs de beste kansen had.

Westerlo mocht blij zijn met een gelijkspel, en dat beseften de spelers en trainer Issame Charaï ook achteraf. Maar het grootste verlies draaide misschien zelfs niet om de punten.

Westerlo zeker zes weken zonder Tuur Rommens

Charaï moest na zo'n 8 minuten spelen al noodgedwongen een wissel doorvoeren: Tuur Rommens ging eruit voor Thomas Van den Keybus. Na een kopduel met Owen Maës blesseerde Rommens zich.

Hij kwam slecht neer en liep een kwetsuur aan de enkel op. Maandag volgden er verdere onderzoeken die geen goed nieuws brachten. Het Nieuwsblad weet dat Westerlo zijn flankverdediger een tijdje kwijt is.

Er is sprake van een ligamentair letsel waardoor de speler zeker zes weken afwezig is. Het is een zeer lastige blessure voor heel de club. Rommens brengt naast zijn verdedigende taken ook goed aanvallend werk. Het zal moeilijk zijn om hem te vervangen.