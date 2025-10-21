Westerlo krijgt ferme klap: Kemphanen zijn Tuur Rommens wekenlang kwijt

Westerlo krijgt ferme klap: Kemphanen zijn Tuur Rommens wekenlang kwijt
Foto: © photonews
Word fan van Westerlo! 422

KVC Westerlo kende een moeilijke avond op het veld van RAAL La Louvière. De Kemphanen kwamen niet verder dan 0-0, al mochten ze daar nog tevreden mee zijn. Tot overmaat van ramp viel Tuur Rommens vroeg uit met een blessure: hij is minstens zes weken buiten strijd.

KVC Westerlo speelde niet zijn beste wedstrijd afgelopen weekend. De Kemphanen speelden 0-0 gelijk op het veld van RAAL La Louvière terwijl de thuisploeg zelfs de beste kansen had.

Westerlo mocht blij zijn met een gelijkspel, en dat beseften de spelers en trainer Issame Charaï ook achteraf. Maar het grootste verlies draaide misschien zelfs niet om de punten.

Westerlo zeker zes weken zonder Tuur Rommens

Charaï moest na zo'n 8 minuten spelen al noodgedwongen een wissel doorvoeren: Tuur Rommens ging eruit voor Thomas Van den Keybus. Na een kopduel met Owen Maës blesseerde Rommens zich.

Hij kwam slecht neer en liep een kwetsuur aan de enkel op. Maandag volgden er verdere onderzoeken die geen goed nieuws brachten. Het Nieuwsblad weet dat Westerlo zijn flankverdediger een tijdje kwijt is.

Er is sprake van een ligamentair letsel waardoor de speler zeker zes weken afwezig is. Het is een zeer lastige blessure voor heel de club. Rommens brengt naast zijn verdedigende taken ook goed aanvallend werk. Het zal moeilijk zijn om hem te vervangen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Westerlo
Tuur Rommens

Meer nieuws

Niet enkel spelers (én goed nieuws voor De Roeck?): al deze coaches zijn uit Club NXT doorgegroeid

Niet enkel spelers (én goed nieuws voor De Roeck?): al deze coaches zijn uit Club NXT doorgegroeid

14:40
Club Brugge maakt selectie bekend voor clash met Bayern München: drie belangrijke afwezigen

Club Brugge maakt selectie bekend voor clash met Bayern München: drie belangrijke afwezigen

14:20
1
Coachwissel heeft geen shockeffect bij Club NXT: aanvoerder ziet wel progressie

Coachwissel heeft geen shockeffect bij Club NXT: aanvoerder ziet wel progressie

14:15
Heel goed nieuws voor Anderlecht voor de match in Charleroi: het was meer schrik dan kwaad

Heel goed nieuws voor Anderlecht voor de match in Charleroi: het was meer schrik dan kwaad

13:45
"Zo kan het niet verder": de grote problemen van Rik De Mil bij Charleroi op tafel gelegd

"Zo kan het niet verder": de grote problemen van Rik De Mil bij Charleroi op tafel gelegd

13:15
Vincent Kompany verlengt contract bij Bayern München: dit heeft Belgische trainer erover te zeggen

Vincent Kompany verlengt contract bij Bayern München: dit heeft Belgische trainer erover te zeggen

14:02
Union SG maakt indruk in Milaan: Inter neemt de Brusselaars duidelijk bloedserieus

Union SG maakt indruk in Milaan: Inter neemt de Brusselaars duidelijk bloedserieus

13:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/10: Clement - De Cat

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/10: Clement - De Cat

12:00
Moeder van Nathan De Cat vindt job bij... RSC Anderlecht De derde helft

Moeder van Nathan De Cat vindt job bij... RSC Anderlecht

12:20
Jupiler Pro League breekt marktwaarderecord: Mechelen, Club en Union maken indruk, Anderlecht absoluut niet

Jupiler Pro League breekt marktwaarderecord: Mechelen, Club en Union maken indruk, Anderlecht absoluut niet

11:40
3
Bayern München verrast plots met groot nieuws over Vincent Kompany

Bayern München verrast plots met groot nieuws over Vincent Kompany

13:01
1
"Geen enkele impact": Rode Duivel wordt fel bekritiseerd in Italië

"Geen enkele impact": Rode Duivel wordt fel bekritiseerd in Italië

12:41
LIVE: De Champions League-finalist van vorig seizoen op bezoek: "Union kan Inter pijn doen"

LIVE: De Champions League-finalist van vorig seizoen op bezoek: "Union kan Inter pijn doen"

12:12
Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal over de toekomst van Jelle Vossen

Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal over de toekomst van Jelle Vossen

11:00
1
Een nieuwe uitdaging voor Philippe Clement? De geruchten nemen toe

Een nieuwe uitdaging voor Philippe Clement? De geruchten nemen toe

12:00
Attractief of naïef? KRC Genk moest deze aanpak van tegenstander altijd afstraffen Opinie

Attractief of naïef? KRC Genk moest deze aanpak van tegenstander altijd afstraffen

10:45
1
"Kan me niet inbeelden dat ik dit zou gedaan hebben": Goots verrast door wat nieuwkomer bij Antwerp doet

"Kan me niet inbeelden dat ik dit zou gedaan hebben": Goots verrast door wat nieuwkomer bij Antwerp doet

10:30
5
Moet Jackers plaatsmaken als Mignolet weer fit is? Zo reageert de doelman op die netelige vraag

Moet Jackers plaatsmaken als Mignolet weer fit is? Zo reageert de doelman op die netelige vraag

11:20
3
'Club Brugge mengt zich in strijd om spits die andere JPL-ploeg al op het oog had'

'Club Brugge mengt zich in strijd om spits die andere JPL-ploeg al op het oog had'

10:00
Topadvocaat inhuren: Antwerp gaat all-in om zijn gelijk te krijgen over duel tegen Standard

Topadvocaat inhuren: Antwerp gaat all-in om zijn gelijk te krijgen over duel tegen Standard

09:30
25
Verdiende Lommel de zege tegen RSCA Futures? Eerlijk antwoord van Dries Wouters

Verdiende Lommel de zege tegen RSCA Futures? Eerlijk antwoord van Dries Wouters

10:15
'Monstercontract op tafel voor Anderlechtyoungster Nathan De Cat?'

'Monstercontract op tafel voor Anderlechtyoungster Nathan De Cat?'

08:40
David Hubert komt met uitspraak over Lotto Park en dat zullen Anderlechtfans niet graag horen

David Hubert komt met uitspraak over Lotto Park en dat zullen Anderlechtfans niet graag horen

09:00
1
Na gigantische ontgoocheling tegen Seraing: aanvoerder van Patro spreekt klare taal

Na gigantische ontgoocheling tegen Seraing: aanvoerder van Patro spreekt klare taal

09:15
1
Scheidsrechter uit de Pro League betrapt onder invloed: "Rijverbod heeft grote gevolgen om te fluiten"

Scheidsrechter uit de Pro League betrapt onder invloed: "Rijverbod heeft grote gevolgen om te fluiten"

08:20
10
Standard grijpt in eigen stadion in na stopgezette match tegen Antwerp

Standard grijpt in eigen stadion in na stopgezette match tegen Antwerp

07:20
5
Franky Van Der Elst niet te spreken over Genkspeler: "Tegen zijn goesting"

Franky Van Der Elst niet te spreken over Genkspeler: "Tegen zijn goesting"

08:00
Waarom Marc Coucke achter de schermen een terugkeer van Jean Kindermans probeert te forceren

Waarom Marc Coucke achter de schermen een terugkeer van Jean Kindermans probeert te forceren

07:00
3
Grote gevolgen? Burgess spreekt klare taal over vertrek van Pocognoli en komst van Hubert

Grote gevolgen? Burgess spreekt klare taal over vertrek van Pocognoli en komst van Hubert

07:40
Dit moet er volgens Lardot veranderen bij de scheidsrechters: "Ego opzij zetten" en "Mentaliteitswijziging"

Dit moet er volgens Lardot veranderen bij de scheidsrechters: "Ego opzij zetten" en "Mentaliteitswijziging"

06:30
9
Hoe de Marokkaanse wereldtitel van Ali Maamar een vloek én een zegen is voor RSC Anderlecht

Hoe de Marokkaanse wereldtitel van Ali Maamar een vloek én een zegen is voor RSC Anderlecht

23:00
4
Stad Antwerpen zet met nieuwe miljardenbegroting deur op kier voor Beerschot

Stad Antwerpen zet met nieuwe miljardenbegroting deur op kier voor Beerschot

23:30
6
Charaï vindt meteen vervanger voor Rommens bij Westerlo en dat is geen toeval Reactie

Charaï vindt meteen vervanger voor Rommens bij Westerlo en dat is geen toeval

15:10
Vincent Euvrard komt met enkele vreemde uitspraken na overwinning van Standard tegen Antwerp

Vincent Euvrard komt met enkele vreemde uitspraken na overwinning van Standard tegen Antwerp

21:40
5
Senne Lammens reageert voor het eerst zelf op knalprestaties én lovende commentaren bij Manchester United

Senne Lammens reageert voor het eerst zelf op knalprestaties én lovende commentaren bij Manchester United

22:30
1
Wat werd er gezegd in het gesprek tussen Courtois en Penders? Laatstgenoemde laat het ons weten

Wat werd er gezegd in het gesprek tussen Courtois en Penders? Laatstgenoemde laat het ons weten

22:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 0-1 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-1 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Club Brugge maakt selectie bekend voor clash met Bayern München: drie belangrijke afwezigen Bink65 Bink65 over Paul Gheysens moeit zich ook met stopgezette match Standard-Antwerp: "Ik verslikte me" Impala Impala over Topadvocaat inhuren: Antwerp gaat all-in om zijn gelijk te krijgen over duel tegen Standard Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Waarom Marc Coucke achter de schermen een terugkeer van Jean Kindermans probeert te forceren Impala Impala over "Kan me niet inbeelden dat ik dit zou gedaan hebben": Goots verrast door wat nieuwkomer bij Antwerp doet Beerschot 2020 Beerschot 2020 over Stad Antwerpen zet met nieuwe miljardenbegroting deur op kier voor Beerschot Real09 Real09 over Thibaut Courtois maakt zich bijzonder kwaad bij Real Madrid, en hij krijgt gelijk van coach Xabi Alonso Shake spier Shake spier over Dit moet er volgens Lardot veranderen bij de scheidsrechters: "Ego opzij zetten" en "Mentaliteitswijziging" Bink65 Bink65 over Uiteraard een maat voor niets: dit is hoe de 6,5 (!) resterende minuten tussen Standard en Antwerp verliepen Andreas2962 Andreas2962 over Scheidsrechter uit de Pro League betrapt onder invloed: "Rijverbod heeft grote gevolgen om te fluiten" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved