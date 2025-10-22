Denis Odoi laat zich uit over situatie bij KV Kortrijk

Foto: © photonews

Denis Odoi gaat dan toch niet aan de slag bij KV Kortrijk. Hoewel hij er al enkele weken meetrainde en zelfs minuten maakte tijdens een oefenwedstrijd, zijn beide partijen niet tot een overeenkomst gekomen. De speler heeft nu zelf wat meer uitleg gegeven.

KV Kortrijk leek de voorbije weken een extra, ervaren pion toe te gaan voegen aan de spelerskern. Denis Odoi trainde er al een paar weken mee en speelde zelfs mee in een oefenwedstrijd tegen OH Leuven U23.

Dan toch geen deal tussen Odoi en De Kerels

Hij leek er een contract te gaan tekenen en een dikke week geleden leken beide partijen dicht bij een overeenkomst. Maar zover kwam het uiteindelijk niet. 

Er werd beslist om geen nieuwe spelers binnen te halen bij KV Kortrijk en zo moet Odoi nog steeds op zoek naar een andere club. De 37-jarige ervaren speler heeft wel van zich laten horen ondertussen in de zaak.

Denis Odoi spreekt over de situatie bij KV Kortrijk

"Als ik een Kortrijk-speler was, dan was ik hier nu niet geweest", aldus Odoi in de studio van 90 Minutes. "Wat er is misgelopen? Goh ..."

"Ik train voorlopig nog mee. Ik wil nog steeds fit blijven. Kortrijk doet het goed, ik hoop dat ze naar eerste klasse kunnen gaan en stappen kunnen zetten", aldus de ervaren speler.

