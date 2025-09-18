Spectaculaire terugkeer van Denis Odoi naar België komt dichterbij

Spectaculaire terugkeer van Denis Odoi naar België komt dichterbij
Na zijn plotse vertrek bij Antwerp traint Denis Odoi voorlopig mee bij KV Kortrijk. De 37-jarige verdediger houdt er zijn conditie op peil in afwachting van een nieuwe club. Al zou dat ook wel eens Kortrijk zelf kunnen worden.

De 37-jarige Denis Odoi ontbond plots zijn contract op de Bosuil deze zomer. Ondertussen onderhoudt hij zoals geweten zijn conditie bij KV Kortrijk.

Michiel Jonckheere spreekt over Denis Odoi

Transfervrije spelers kunnen zich nog altijd aansluiten bij een nieuwe club, en dus heeft Odoi nog de nodige tijd om zijn nieuwe club te kiezen. Zowel uit binnen- als buitenland kwamen er al de nodige aanbiedingen binnen.

Maar mogelijk wordt het 'gewoon' KV Kortrijk zelf, waar hij nu aan het trainen is. Odoi woont in Knokke en dan is Kortrijk niet eens zover - in ieder geval minder ver dan Antwerp.

Odoi gewoon naar Kortrijk? 

"Odoi heeft mij gecontacteerd. Op dit moment is het puur om zijn conditie te onderhouden, maar dat kan veranderen", aldus Michiel Jonckheere nu in gesprek met Het Laatste Nieuws over de mogelijke transfer van Odoi naar Kortrijk zelf.

"Denis ligt echt goed in de groep. Hij coacht de andere jongens en dat is mooi om te zien. We gaan ongetwijfeld nog samenzitten om een gesprek te hebben over de toekomst." 

