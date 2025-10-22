Ivan Leko met de handen in het haar: "Mogelijk pas na de interlandbreak terug fit"

KAA Gent probeert de draad weer op te pikken na de pijnlijke nederlaag tegen Zulte Waregem. De nederlaag aan de Gaverbeek kwam hard aan, zowel op het scorebord als voor het moreel van de ploeg. Coach Ivan Leko ziet zich nu geconfronteerd met een ziekenboeg die zijn plannen bemoeilijkt.

De nederlaag kwam niet onverwacht, want Gent moest het doen zonder enkele sterkhouders. Behalve de geschorste Matisse Samoise ontbraken ook Wilfried Kanga, Abdelkahar Kadri en Michal Skoras. Hun afwezigheid woog zwaar door op het spel van de Buffalo’s.

Kanga en Kadri vormen het hart van het team. Skoras is belangrijk voor zijn rendement, Kanga fungeert als kapstok van het spel, en Kadri als creatieve motor. Hun afwezigheid liet duidelijk sporen na tegen Essevee.

Of het trio zaterdag tegen Standard weer kan spelen, blijft onzeker. Skoras’ terugkeer is nog mogelijk, maar Kadri en Kanga lijken voorlopig nog uitgeschakeld. Leko moet dus rekening houden met een verzwakt middenveld en aanval, en zoekt naar oplossingen binnen zijn selectie.

Leko zal moeten wachten

De coach houdt de hoop op een spoedig herstel van het duo echter realistisch. “Misschien nog vlak voor de interlandbreak, misschien pas erna", klinkt het. Hun afwezigheid betekent dat Gent voorlopig geen directe vervangers heeft voor deze sleutelspelers.





Daarbovenop moest ook Hyllarion Goore de strijd wegens een blessure staken. Gent staat voor een lastige periode, waarin Leko creatieve oplossingen zal moeten vinden om zijn ploeg competitief te houden, terwijl hij wacht op de terugkeer van zijn cruciale pionnen.