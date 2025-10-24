Benito Raman krijgt verschrikkelijk nieuws, ook slecht blessurenieuws voor KV Mechelen

Bij KV Mechelen werd vrijdag het overlijden van de vader van Benito Raman bekendgemaakt. De aanvaller zal ondanks het droevige nieuws zaterdag deel uitmaken van de wedstrijdkern tegen OH Leuven.

Raman kreeg de steun van de volledige club, die haar medeleven betuigde aan de familie. Coach Fred Vanderbiest bevestigde dat de aanvaller blijft aansluiten bij de groep in aanloop naar het weekend.

Sportief stond de persbabbel in Mechelen vooral in het teken van de terugkeer van Hassane Bandé. De Burkinees tekende een contract tot het einde van het seizoen en traint opnieuw voluit mee.

De komst van Bandé moet extra aanvallende impulsen brengen, zeker nu enkele spelers geblesseerd zijn. Kiki Vanrafelghem, Amine Ouahabi en Maxim Kireev blijven nog een tijd onbeschikbaar.

Mrabti weken out

Ook Kerim Mrabti ligt in de lappenmand met een hamstringblessure en mist zeker de komende twee weken. Vanderbiest hoopt hem tegen Union opnieuw te kunnen inzetten.

De nieuwe aanwinst Bandé is nog niet speelgerechtigd voor het duel met OH Leuven. Zijn debuut volgt vermoedelijk pas na de bekerwedstrijd tegen Lierse, zodra zijn documenten volledig in orde zijn.