Lionel Messi weet dat MLS één van de grootste competities ter wereld kan worden, maar wil verandering
Lionel Messi vindt dat de Major League Soccer in de Verenigde Staten zijn volledige potentieel nog niet benut. Volgens de Argentijn heeft de competitie een solide basis, maar houden strikte financiële regels de groei tegen.

De MLS hanteert een salarisplafond en beperkt het aantal topverdieners per club. Elke ploeg mag slechts drie zogenaamde Designated Players hebben, en zelfs hun salarissen zijn aan restricties gebonden. Daardoor zijn creatieve constructies nodig om sterren zoals Messi zelf te betalen.

In vergelijking met andere competities, zoals Saoedi-Arabië, is dit beperkt. Daar kan Cristiano Ronaldo miljoenen per jaar verdienen zonder dergelijke restricties. Messi ziet de complexiteit van de Amerikaanse regels als een belemmering voor het aantrekken van topvoetballers.

Messi vindt dat de financiële beperkingen moeten opgeheven worden

Tegenover NBC Sports pleitte Messi voor meer vrijheid. “Elk team zou de mogelijkheid moeten hebben om spelers binnen te halen en te contracteren wie ze maar willen, zonder beperkingen of regels", zei hij.

Hij gelooft dat het loslaten van de financiële restricties de MLS aantrekkelijker zou maken voor internationale sterren. “Als ze die vrijheid zouden krijgen, zouden veel meer belangrijke spelers naar de VS komen. Dat zou de groei van het voetbal enorm bevorderen", aldus Messi.

De boodschap van Messi onderstreept dat de MLS ondanks zijn populariteit nog een strategische hervorming kan gebruiken om zich echt te meten met de grootste competities wereldwijd.

