'Slikken voor Anderlecht: vraagprijs voor linksbuiten stijgt naar recordhoogte'

Anderlecht blijft Oskar Pietuszewski volgen, maar de financiële voorwaarden maken een transfer steeds minder haalbaar. De Poolse linksbuiten is gegeerd op de internationale markt en zijn waarde stijgt snel.

Oskar Pietuszewski, 17 jaar en actief bij Jagiellonia Białystok, staat op de radar van meerdere Europese clubs. Anderlecht toonde afgelopen zomer al concrete interesse. Toen lag de vraagprijs boven de 11 miljoen euro. Inmiddels wordt zijn marktwaarde geschat op minstens 8 miljoen euro volgens Transfermarkt, terwijl die in het voorjaar nog op 2,5 miljoen euro stond.

Concurrentie en contractuele situatie

Naast Anderlecht volgen ook Chelsea en FC Nantes de situatie van Pietuszewski. De speler ligt nog onder contract tot medio 2027, met een extra optie voor een jaar, waardoor Jagiellonia Białystok zich in een sterke onderhandelingspositie bevindt. Volgens Transferfeed ziet de Poolse club hem als een potentiële recordtransfer binnen de Ekstraklasa.

Sportief directeur Łukasz Masłowski van Jagiellonia zou niet tevreden zijn met eerdere voorstellen. De club mikt op een bedrag dat het huidige transferrecord van de Poolse competitie overstijgt.

Het huidige transferrecord in de Poolse Ekstraklasa bedraagt ongeveer 11 miljoen euro. Dit bedrag werd betaald voor de uitgaande transfer van Jakub Moder van Lech Poznań naar Brighton & Hove Albion in 2020.

De interesse van Chelsea verhoogt de druk op RSCA. De Londense club beschikt over ruimere middelen en zou sneller kunnen schakelen. Anderlecht moet afwegen of het financieel kan volgen, zeker gezien de recente investeringen en het eigen transferbeleid.

Anderlecht in afwachtende rol

Volgens bronnen binnen Transferfeed blijft Anderlecht de situatie monitoren, maar lijkt een onmiddellijke doorbraak onwaarschijnlijk. De Brusselse club heeft nog geen nieuw bod uitgebracht sinds de zomer. De club zal moeten afwegen of het de vraagprijs kan en wil benaderen. De kans dat die nog stijgt, is volgens Transferfeed reëel.