David Hubert en spelers Union SG naar Madrid: dit is de les die ze van Zulte Waregem kunnen onthouden

Union SG blijft als een schicht door de Belgische competitie flitsen. En dus mogen ze zich nu opnieuw opmaken voor een wedstrijd op een hoger niveau in de Champions League. Welke lessen kunnen ze trekken uit de match tegen pakweg Zulte Waregem?

David Hubert zag zijn team tegen Zulte Waregem nog een moeilijke eerste helft beleven, ook al gaf zijn team weinig weg. En in de tweede helft liep het na de 0-3 lange tijd toch wel wat makkelijker, al waren er nog werkpunten ook.

"We kunnen goed voetballen en hebben dat bij momenten ook laten zien. In de transitie waren we niet zuiver genoeg", leek hij alvast een werkpuntje te hebben gevonden richting de wedstrijd in Madrid wanneer het wél elke keer prijs zal moeten zijn.

Alles kan in het voetbal volgens Marc Giger van Union SG

"Atlético Madrid? Alles kan in het voetbal, al weten we dat we daar geen favoriet zullen zijn", wilde Marc Giger alvast niet te hard van stapel lopen. Het verschil was uiteindelijk niet zo groot in de match tegen Internazionale."

"Maar je mag geen fouten maken. Elk foutje wordt afgestraft." Een gevoel dat werd gedeeld door Kamiel Van de Perre: "Het is heel mooi dat we tegen Atlético Madrid mogen spelen. Het is misschien een beetje dezelfde speelstijl, ik kijk er naar uit."





Union SG heeft punten nodig in de Champions League

Aan Union SG om tegen de Madrilenen te laten zien waar ze toe in staat zijn in deze Champions League. Na een 3 op 9 is het tijd om punten te pakken, zeker als ze dit jaar nog willen dromen van de top-24 in de League Phase.

De enige zekerheid lijkt dat het toch nog wat sneller zal moeten - zeker in de omschakelingen. Op dat gebied was de match tegen Zulte Waregem een goede graadmeter, maar tegelijkertijd ook niet meer dan een opwarmer.