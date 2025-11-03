Analyse David Hubert en spelers Union SG naar Madrid: dit is de les die ze van Zulte Waregem kunnen onthouden

David Hubert en spelers Union SG naar Madrid: dit is de les die ze van Zulte Waregem kunnen onthouden
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Union SG blijft als een schicht door de Belgische competitie flitsen. En dus mogen ze zich nu opnieuw opmaken voor een wedstrijd op een hoger niveau in de Champions League. Welke lessen kunnen ze trekken uit de match tegen pakweg Zulte Waregem?

David Hubert zag zijn team tegen Zulte Waregem nog een moeilijke eerste helft beleven, ook al gaf zijn team weinig weg. En in de tweede helft liep het na de 0-3 lange tijd toch wel wat makkelijker, al waren er nog werkpunten ook.

"We kunnen goed voetballen en hebben dat bij momenten ook laten zien. In de transitie waren we niet zuiver genoeg", leek hij alvast een werkpuntje te hebben gevonden richting de wedstrijd in Madrid wanneer het wél elke keer prijs zal moeten zijn.

Alles kan in het voetbal volgens Marc Giger van Union SG

"Atlético Madrid? Alles kan in het voetbal, al weten we dat we daar geen favoriet zullen zijn", wilde Marc Giger alvast niet te hard van stapel lopen. Het verschil was uiteindelijk niet zo groot in de match tegen Internazionale."

"Maar je mag geen fouten maken. Elk foutje wordt afgestraft." Een gevoel dat werd gedeeld door Kamiel Van de Perre: "Het is heel mooi dat we tegen Atlético Madrid mogen spelen. Het is misschien een beetje dezelfde speelstijl, ik kijk er naar uit."

Union SG heeft punten nodig in de Champions League

Aan Union SG om tegen de Madrilenen te laten zien waar ze toe in staat zijn in deze Champions League. Na een 3 op 9 is het tijd om punten te pakken, zeker als ze dit jaar nog willen dromen van de top-24 in de League Phase.

De enige zekerheid lijkt dat het toch nog wat sneller zal moeten - zeker in de omschakelingen. Op dat gebied was de match tegen Zulte Waregem een goede graadmeter, maar tegelijkertijd ook niet meer dan een opwarmer.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Atlético Madrid - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (04/11).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Atlético Madrid
Union SG
Kamiel Van de Perre
Marc Giger

Meer nieuws

Club Brugge krijgt bekende ref tegen Barcelona, Erik Lambrechts mag Champions League-wedstrijd fluiten

Club Brugge krijgt bekende ref tegen Barcelona, Erik Lambrechts mag Champions League-wedstrijd fluiten

14:00
🎥 Grappige beelden na Westerlo-Genk: spelers vieren voor... niemand

🎥 Grappige beelden na Westerlo-Genk: spelers vieren voor... niemand

15:00
David Hubert formeel voor Atlético Madrid: "Alleen zo beklimmen we de ladder"

David Hubert formeel voor Atlético Madrid: "Alleen zo beklimmen we de ladder"

06:00
Gumienny genadeloos voor D'Hondt: "Het ontbreekt hem aan gezond verstand de laatste tijd"

Gumienny genadeloos voor D'Hondt: "Het ontbreekt hem aan gezond verstand de laatste tijd"

14:40
1
Standard, Anderlecht en... OHL schitteren: dit is ons Team of the Week

Standard, Anderlecht en... OHL schitteren: dit is ons Team of the Week

14:20
Cercle doet wat tot nu toe enkel Standard kon: "Tegen Union en zelfs Club Brugge alles onder controle"

Cercle doet wat tot nu toe enkel Standard kon: "Tegen Union en zelfs Club Brugge alles onder controle"

13:45
1
Antwerp in crisis: Paul Gheysens doorbreekt de stilte over Stef Wils

Antwerp in crisis: Paul Gheysens doorbreekt de stilte over Stef Wils

13:30
4
Een teken aan de wand? Assistenten van Stef Wils leiden training bij Antwerp

Een teken aan de wand? Assistenten van Stef Wils leiden training bij Antwerp

13:00
7
Thibaut Courtois reageert op opvallend nieuws uit de Formule 1-wereld

Thibaut Courtois reageert op opvallend nieuws uit de Formule 1-wereld

12:00
Union SG heeft er alweer een topper bij en ... Champions League speelt een bijzondere rol

Union SG heeft er alweer een topper bij en ... Champions League speelt een bijzondere rol

18:45
Peter Vandenbempt snoeihard voor Belgische topclub: "Zowel onbegrijpelijk als alarmerend en onaanvaardbaar"

Peter Vandenbempt snoeihard voor Belgische topclub: "Zowel onbegrijpelijk als alarmerend en onaanvaardbaar"

12:40
4
Probleem voor STVV? Sterkhouder is einde contract en droomt van topcompetities

Probleem voor STVV? Sterkhouder is einde contract en droomt van topcompetities

12:30
Furieuze Cercle-coach haalt snoeihard uit na nederlaag tegen RAAL: "Dit kan toch niet echt gebeurd zijn?"

Furieuze Cercle-coach haalt snoeihard uit na nederlaag tegen RAAL: "Dit kan toch niet echt gebeurd zijn?"

12:20
De andere Bertaccini: terwijl Adriano schittert bij Anderlecht toont ook zijn broer zich

De andere Bertaccini: terwijl Adriano schittert bij Anderlecht toont ook zijn broer zich

11:40
"De rol van mijn leven:" Toby Alderweireld wordt... acteur

"De rol van mijn leven:" Toby Alderweireld wordt... acteur

11:20
1
Ook Karetsas is opvallend scherp na overwinning van Genk: "Vergeten hoe we moesten voetballen"

Ook Karetsas is opvallend scherp na overwinning van Genk: "Vergeten hoe we moesten voetballen"

11:00
Pep Guardiola komt met opvallend antwoord op vraag over Jérémy Doku: "Ik ben een tactisch genie"

Pep Guardiola komt met opvallend antwoord op vraag over Jérémy Doku: "Ik ben een tactisch genie"

10:30
Bayern München-CEO heeft nog wat te zeggen over Vincent Kompany

Bayern München-CEO heeft nog wat te zeggen over Vincent Kompany

09:30
Serge Gumienny kon zijn ogen niet geloven na brutale tackle: "Zo'n zware fout heb ik nog niet vaak gezien"

Serge Gumienny kon zijn ogen niet geloven na brutale tackle: "Zo'n zware fout heb ik nog niet vaak gezien"

10:00
11
Cercle Brugge-trainer Onur Cinel boos na wat zijn aanvaller plots deed: "Dit kan ik niet aanvaarden"

Cercle Brugge-trainer Onur Cinel boos na wat zijn aanvaller plots deed: "Dit kan ik niet aanvaarden"

09:00
1
Stef Wils wil het niet zeggen maar wij wel: Crisis is compleet in Antwerp. Grijpt bestuur in? Analyse

Stef Wils wil het niet zeggen maar wij wel: Crisis is compleet in Antwerp. Grijpt bestuur in?

08:10
18
Ivan Leko komt met heel opvallende uitspraak na zware nederlaag: "Al weken niet meer op getraind"

Ivan Leko komt met heel opvallende uitspraak na zware nederlaag: "Al weken niet meer op getraind"

08:40
Racisme-incident in Franse Ligue 1 met voormalige JPL-speler: "Dit is gewoon waanzinnig"

Racisme-incident in Franse Ligue 1 met voormalige JPL-speler: "Dit is gewoon waanzinnig"

08:20
Marc Degryse heeft gouden tip voor Nicky Hayen met oog op CL-clash tegen FC Barcelona

Marc Degryse heeft gouden tip voor Nicky Hayen met oog op CL-clash tegen FC Barcelona

08:00
8
Somers luidt alarmbel bij Antwerp: "Als groep moeten we hard in de spiegel kijken" Reactie

Somers luidt alarmbel bij Antwerp: "Als groep moeten we hard in de spiegel kijken"

07:30
Flinke opsteker voor KRC Genk na nipte zege tegen Westerlo

Flinke opsteker voor KRC Genk na nipte zege tegen Westerlo

07:40
🎥 Dit had Sven Vandenbroeck te zeggen na Zulte Waregem - Union SG

🎥 Dit had Sven Vandenbroeck te zeggen na Zulte Waregem - Union SG

23:30
1
Serge Gumienny houdt zich niet in over Antwerp-speler: Foulon: "Doet mijn bloed koken, levensgevaarlijk"

Serge Gumienny houdt zich niet in over Antwerp-speler: Foulon: "Doet mijn bloed koken, levensgevaarlijk"

07:20
8
Hein Vanhaezebrouck heeft nog wat te zeggen over Westerlo-fans die eigen spelers uitfluiten

Hein Vanhaezebrouck heeft nog wat te zeggen over Westerlo-fans die eigen spelers uitfluiten

07:00
Yamal weer aan het kanon: zo verliep de generale repetitie van FC Barcelona voor CL-clash met Club Brugge

Yamal weer aan het kanon: zo verliep de generale repetitie van FC Barcelona voor CL-clash met Club Brugge

06:30
De puzzel begint in elkaar te vallen: heeft Vincent Euvrard de sleutel tot succes gevonden bij Standard? Interview

De puzzel begint in elkaar te vallen: heeft Vincent Euvrard de sleutel tot succes gevonden bij Standard?

23:00
5
Wouter Vrancken struikelt over één heikel punt ondanks zege tegen Antwerp Reactie

Wouter Vrancken struikelt over één heikel punt ondanks zege tegen Antwerp

21:54
Stef Wils haalt uit naar spelers na nieuwe nederlaag: "Domme fouten, dan raap je hier niets" Reactie

Stef Wils haalt uit naar spelers na nieuwe nederlaag: "Domme fouten, dan raap je hier niets"

21:30
18
Domenico Tedesco (ex-bondscoach) doet José Mourinho vergeten met indrukwekkend rapport

Domenico Tedesco (ex-bondscoach) doet José Mourinho vergeten met indrukwekkend rapport

22:30
Spelers OH Leuven met prikje naar Hubert en lof voor Mazzu, die meteen met héél goed nieuws komt

Spelers OH Leuven met prikje naar Hubert en lof voor Mazzu, die meteen met héél goed nieuws komt

21:30
Eindelijk eens een clean sheet én de drie punten voor Genk: coach Thorsten Fink is duidelijk

Eindelijk eens een clean sheet én de drie punten voor Genk: coach Thorsten Fink is duidelijk

22:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 4
Slavia Praag Slavia Praag 04/11 Arsenal Arsenal
Napoli Napoli 04/11 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Tottenham Tottenham 04/11 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Juventus Juventus 04/11 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Liverpool FC Liverpool FC 04/11 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 04/11 Bayern München Bayern München
Bodø Glimt Bodø Glimt 04/11 Monaco Monaco
Atlético Madrid Atlético Madrid 04/11 Union SG Union SG
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 04/11 PSV PSV
FK Qarabag FK Qarabag 05/11 Chelsea Chelsea
Pafos FC Pafos FC 05/11 Villarreal Villarreal
Inter Milaan Inter Milaan 05/11 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle United Newcastle United 05/11 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Ajax Ajax 05/11 Galatasaray Galatasaray
Club Brugge Club Brugge 05/11 Barcelona Barcelona
Manchester City Manchester City 05/11 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Marseille Marseille 05/11 Atalanta Atalanta
SL Benfica SL Benfica 05/11 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen

Nieuwste reacties

roeienongt roeienongt over Antwerp in crisis: Paul Gheysens doorbreekt de stilte over Stef Wils Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Stef Wils wil het niet zeggen maar wij wel: Crisis is compleet in Antwerp. Grijpt bestuur in? laszlo laszlo over Peter Vandenbempt snoeihard voor Belgische topclub: "Zowel onbegrijpelijk als alarmerend en onaanvaardbaar" ATID ATID over Een teken aan de wand? Assistenten van Stef Wils leiden training bij Antwerp snuffel snuffel over Gumienny genadeloos voor D'Hondt: "Het ontbreekt hem aan gezond verstand de laatste tijd" Nelvafrel Nelvafrel over Cercle doet wat tot nu toe enkel Standard kon: "Tegen Union en zelfs Club Brugge alles onder controle" Andreas2962 Andreas2962 over Gelapt door een oude bekende uit de Pro League: Sébastien Pocognoli laat zich verrassen bij Monaco Bartjen Bartjen over Strijd om promotie wakker geschud: Kortrijk pakt uit met belangrijke zege bij Beerschot Nelvafrel Nelvafrel over Serge Gumienny kon zijn ogen niet geloven na brutale tackle: "Zo'n zware fout heb ik nog niet vaak gezien" Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Terecht of niet? Foulon pakt zijn eerste rode kaart ooit, Antwerp 70 minuten lang met 10 man Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved