Arthur Vermeeren, van chouchou bij Antwerp naar 'God in Zuid-Frankrijk'?

2 reacties
Het is ondertussen al een poos geleden dat Arthur Vermeeren voor het eerst kwam piepen in het profvoetbal. De frêle middenvelder maakte zijn debuut in het seizoen 2022/23 in de Conference League tegen het Noorse Lillestrøm SK en groeide in korte tijd uit tot een vaste waarde bij Antwerp.

.Met zijn mes-tussen-de-tanden-speelstijl en uitstekende passing veroverde Vermeeren al snel de harten van de Antwerp-fans. 'Tuurke' − zoals hij liefkozend genoemd werd op de Bosuil − belichaamde het DNA van stamnummer één en werd daardoor op handen gedragen.

Verlengstuk van Mark van Bommel

Die status steeg allesbehalve naar het hoofd van Vermeeren, die stevig met de voeten op de grond bleef en de grote woorden schuwde. De geboren Lierenaar liet liever zijn voeten spreken, en deed dat uitstekend. Vermeeren groeide in korte tijd uit tot het verlengstuk en de strateeg van Mark van Bommel, die Antwerp naar ongekende hoogten stuwde.

Vermeeren was bij Antwerp goed voor 66 duels, waarin hij 3 keer scoorde en 8 assists uitdeelde. Vooral het late doelpunt tegen Club Brugge in het kampioenenjaar staat bij veel Antwerp-fans nog sterk in het geheugen gegrift. Het zou Antwerp op titelkoers houden en uiteindelijk ook van doorslaggevend belang blijken in de afrekening.

'Tuurke', die destijds de jongste Antwerp-debutant ooit was, groeide uit tot Tuur, een naam die ook op het wedstrijdblad kwam te staan van de Rode Duivels. En dat hadden ze ook in het buitenland gezien, waar het Spaanse Atlético Madrid in 2024 27 miljoen euro neertelde om de middenvelder binnen te halen. Geld dat het toen financieel noodlijdende Antwerp dringend kon gebruiken.

Geen Spaanse droom in Madrid

Maar wat op papier een match leek, kwam eigenlijk nooit echt van de grond. Vermeeren had het moeilijk in de Spaanse hoofdstad en Diego Simeone sprak nooit echt zijn vertrouwen uit in onze landgenoot. Ook de Spaanse kranten waren niet overtuigd. Het magere resultaat: vijf optredens en slechts 160 speelminuten. "Het was geen vergissing om bij Atlético Madrid te tekenen", zou Vermeeren later laten optekenen bij Mundo Deportivo over zijn toenmalige keuze.

RB Leipzig gooide Vermeeren daarna een reddingsboei toe. De Duitsers huurden hem eerst en namen hem in januari 2025 definitief over van Los Rojiblancos voor 20 miljoen euro. Het nieuwe hoofdstuk leek Vermeeren deugd te doen. Leipzig heeft een patent op jonge talenten lanceren, een politiek waar Vermeeren perfect in kaderde.

Geruisloos uit beeld bij Leipzig

Vermeeren kwam in zijn eerste seizoen bij Leipzig 28 keer aan de bak in de Bundesliga, waarvan 18 keer in de basiself. Geen vuiltje aan de lucht zou je denken voor de Belg, die tot 2029 getekend had voor die 'Die Roten Bullen'.

Toch verdween hij daarna geruisloos uit beeld, zonder een echt aanwijsbare reden. Hij werd in het begin van het seizoen 2025/26 gepasseerd voor wedstrijden tegen Bayern München en Heidenheim en zat plots op een zijspoor in Duitsland.

Tot Olympique Marseille op de deur kwam kloppen. De Zuid-Franse topclub is aan een nieuw hoofdstuk bezig onder Roberto De Zerbi en huurt Vermeeren tot het einde van dit seizoen, mét aankoopoptie.

Warm bad in Zuid-Frankrijk

Bij Marseille lijkt Vermeeren in een warm bad te zijn terechtgekomen. Sportief directeur Medhi Benatia noemde hem na de 4-0-zege tegen Ajax in de mixed zone een "superspeler". Zaken die doen denken aan Antwerp, waar hij door iedereen geliefd was

Voorlopig vertaalt zich dat evenwel nog niet in een basisplek in het Stade Vélodrome. Vermeeren moet er op moment van schrijven genoegen met 8 optredens, waarvan 4 keer als basisspeler. De Zerbi geeft voorlopig de voorkeur op het middenveld aan Pierre-Emile Højbjerg, Matt O'Riley en Angel Gomes.

Het is dus ook bij Marseille knokken voor Vermeeren, maar laat dat nu net in zijn DNA zitten. Daardoor heeft de voormalige chouchou van de Bosuil nog alle kansen op slagen om uit te groeien tot God in Zuid-Frankrijk.

Volg Marseille - Atalanta live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (05/11).

Antwerp
Marseille
Arthur Vermeeren

