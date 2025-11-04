Waarom al die kritiek? Anderlecht-vedette blijft de belangrijkste pion op het veld en bewijst dat ook

We hebben dit seizoen al héél veel kritiek opgevangen over Thorgan Hazard. De aanvallende middenvelder van Anderlecht begon het seizoen verschroeiend met vier goals in de eerste vier competitiematchen, maar zijn teller is daarop blijven staan.

Het heeft bij heel veel analisten al tongen losgemaakt. Hazard kreeg - niet altijd op de pagina's van de kranten - veel kritiek. Ook de fans op sociale media gingen al los: "Laat hem maar vertrekken" en "Hij lijkt versleten" waren een paar van de commentaren.

Hazard mist veel, maar...

Besnik Hasi - die zijn vinger op de pols houdt over wat er verschijnt over zijn spelers - wou zaterdagavond daar toch wat over zeggen. "Ik ben heel blij met Thorgan Hazard", aldus de coach. "Hij neemt zijn verantwoordelijkheid, hij is de patron. Thorgan is top."

Waar komt de kritiek dan vandaan? Hazard heeft de laatste tijd meer balverlies dan we van hem gewend zijn. Maar ook: hij mist een pak kansen die hij er vroeger met de ogen toe had ingeschoten. Dat zorgt voor frustraties bij supporters en onbegrip bij analisten, die meer van hem gewend zijn.

Maar we legden ons oor te luister in Neerpede en daar klinkt het dat hij zowel objectief gezien en qua data de belangrijkste aanvallende speler op het veld blijft. Besnik Hasi haalde de laatste - voor hem moeilijke - tijd aan dat Anderlecht wel de kansen creëert, maar de efficiëntie achterwege blijft.

In meer dan de helft van die gecreëerde kansen is Hazard betrokken. Daarbij blijken ook zijn fysieke data bij de besten te zijn van heel de ploeg. Niet slecht voor een 32-jarige die vooral met prille twintigers speelt. Hasi verwacht van hem dan ook veel loopwerk, ook bij balverlies.

Hazard had een pak meer assists kunnen hebben

Dat zou een deel van de reden kunnen zijn waarom hij voor doel minder fris is. Maar met vier goals en drie assists is hij wel goed voor een betrokkenheid van 35 procent van de doelpuntenproductie van paars-wit. En ook dat assistenaantal had een pak hoger kunnen zijn. Denk maar aan die teruglegger op Cvetkovic tegen KV Mechelen die de jonge Serviër altijd had moeten scoren. Zo zijn er nog wel een aantal.

Hazard krijgt de aanvallende vrijheid die hij wil van Hasi op voorwaarde dat hij ook zijn verdedigend werk doet. Op het einde van de dag zit hij altijd bovenaan qua afgelegde kilometers. Daarom laat Hasi hem ook altijd staan. Binnen Anderlecht denkt niemand dat hij versleten is.

Geen haar op het hoofd van Hasi dat eraan denkt om hem te vervangen, al moet hij daarvoor Mario Stroeykens ontgoochelen. Die heeft het er moeilijk mee dat hij een reseverol moet opnemen, maar intussen begint Hasi hem wel te gebruiken als 'acht'. Uiteraard hoopt Hasi dan ook dat Thorgan er de komende weken een paar binnen schiet. Dat zou hem ook gemoedsrust geven.