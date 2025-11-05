Het zegt veel als Brandon Mechele zelfs ontgoocheld was: "Iedereen heeft zijn taak perfect uitgevoerd"

Club Brugge heeft woensdagavond voor een heuse stunt gezorgd in de Champions League. De Belgische kampioen hield grootmacht FC Barcelona op 3-3 in een spectaculaire partij in het Jan Breydelstadion. Brandon Mechele sprak na afloop met trots over de prestatie van zijn ploeg.

“Het was leuk en leerrijk", klonk het bij de verdediger. “We hebben een heel goeie wedstrijd gespeeld. We wisten waar de ruimtes lagen, en daar hebben we gebruik van gemaakt. Barcelona stond hoog, dus er lag veel ruimte in hun rug en dat hebben we optimaal benut.”

Tactisch zat het goed bij Club Brugge

Toch wist Mechele dat het gevaar van de Catalanen nooit ver weg was. “Aanvallend hebben zij natuurlijk enorm veel kwaliteit. Ze kunnen uit het niets het verschil maken. Maar vandaag hebben we het hen heel moeilijk gemaakt. Het was een leuke match om in te staan.”

Ook tactisch zat het goed bij blauw-zwart. “We hadden meer zekerheden ingebouwd", legde Mechele uit. “We gingen niet overal één tegen één, maar gaven elkaar meer rugdekking. Zo hebben we vorig jaar ook veel succes geboekt. Vandaag was het weer een dikke pluim voor iedereen. Iedereen heeft z’n taak perfect uitgevoerd.”

Dat Club ondanks een sterke prestatie niet won, liet toch een kleine bittere nasmaak. “Jammer dat we de 3-2 niet hebben kunnen vasthouden", zuchtte Mechele. “Tegen ploegen als Barcelona moet je altijd alert blijven. Ze hebben niet veel ruimte nodig om gevaarlijk te worden.”





Elk punt telt

De verdediger genoot echter ook van het duel met de wereldsterren. “Het is een klasse apart, dat niveau. Onze flanken hebben fantastisch gespeeld. En ja, het is indrukwekkend om tegen zulke spelers te staan. Bij die 2-2 zag je het: het ging gewoon razendsnel. Dat is het verschil met onze competitie.”

Tot slot keek Mechele vooruit met vertrouwen. “Europese wedstrijden zijn altijd speciaal. We vonden de ruimtes, gebruikten ze goed, en dat leverde gevaar op. Niemand verwacht dat we punten pakken tegen zulke teams, dus dit is een bonus. Elk punt telt in deze groep, zeker als het tegen Barcelona is.”