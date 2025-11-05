'KRC Genk kan heel mooie som opstrijken voor winterse transfer'

De Belgische flankaanvaller Noah Adedeji-Sternberg wordt gelinkt aan een vertrek bij KRC Genk in januari. Verschillende Europese clubs volgen zijn situatie op de voet, terwijl zijn positie binnen het team onder druk lijkt te staan.

Interesse uit topcompetities

Adedeji-Sternberg, 20 jaar oud en actief bij de Belgische U21-selectie, zou openstaan voor een nieuwe uitdaging. Sinds zijn komst naar Genk in januari 2024 speelde hij dertien competitiewedstrijden in de Jupiler Pro League. Zijn contract loopt tot medio 2028, maar zijn rol in het elftal is de laatste weken afgenomen.

Clubs uit Duitsland, Oostenrijk, Nederland en Portugal worden genoemd als mogelijke bestemmingen, zo meldt Transferfeed. Onder meer Eintracht Frankfurt, PSV en RB Salzburg zouden de speler volgen. FC Porto zou zich in de meest gunstige positie bevinden om hem binnen te halen. De marktwaarde van de speler wordt geschat op ongeveer vijf miljoen euro, al zou dat bedrag niet volstaan om Genk tot een akkoord te bewegen.

Genk wacht op concreet bod voor Adedeji-Sternberg

Hoewel er nog geen officiële biedingen zijn uitgebracht, lijkt de interesse concreet. Genk heeft tot dusver geen prijskaartje bekendgemaakt, maar gezien de duur van het contract en de leeftijd van de speler, wordt een hoger bedrag dan de geschatte waarde verwacht.

Adedeji-Sternberg kwam over van Borussia Mönchengladbach en maakte snel indruk bij Jong Genk. Zijn prestaties leverden hem een plaats op in het eerste elftal, waar hij dit seizoen regelmatig werd ingezet. Toch lijkt zijn speelminuten de laatste weken af te nemen, wat de transfergeruchten aanwakkert.

De wintermercato biedt clubs de kans om hun selectie bij te sturen, en Adedeji-Sternberg past in het profiel van jonge, polyvalente flankspelers met internationale ervaring. Zijn inzet bij de Belgische U21 en zijn prestaties in de Jupiler Pro League maken hem een interessante optie voor ploegen die op zoek zijn naar aanvallende versterking.