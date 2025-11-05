RSC Anderlecht droomde deze zomer van terugkeer Rode Duivel - deze winter nieuwe kans?

RSC Anderlecht droomde deze zomer van terugkeer Rode Duivel - deze winter nieuwe kans?

Borussia Dortmund en Manchester City spelen in de Champions League een belangrijk duel tegen elkaar om 21 uur in het Etihad Stadium in Manchester. Een duel tussen jonge, beloftevolle Belgen wordt het echter niet.

Kevin De Bruyne vertrok naar Italië, maar bij Manchester City hebben ze met Jérémy Doku nog wel een Belgische parel in huis. Die liet de voorbije maanden al heel wat mooie dingen zien.

Julien Duranville is zeer blessuregevoelig

De Rode Duivel neemt het woensdagavond wel niet op tegen een landgenoot, want Julien Duranville is nog steeds niet fit bij Borussia Dortmund.

De voorbije weken was er hier en daar wel wat goed nieuws te melden. Stilaan mag hij zich gaan opmaken voor meer trainingsarbeid en mogelijk mag er toch nog een terugkeer verwacht worden in de A-ploeg.

Duranville op huurbasis terug naar RSC Anderlecht?

De blessuregevoelige Belg lijkt stilaan klaar om toch nog dit jaar in actie te komen en zijn spieren en vezels zouden beter in orde zijn, waardoor nieuwe blessures in de toekomst vermeden moeten kunnen worden. Het kan ook spek voor de bek zijn van RSC Anderlecht.

Volgens Het Laatste Nieuws wilden zij hem afgelopen zomer op huurbasis terughalen naar het Lotto Park. Dat kwam er niet van door een nieuwe blessure, maar misschien is het deze winter opnieuw het overwegen waard. Speelkansen lijken belangrijk voor Duranville in deze fase van zijn carrière.

Volg Manchester City - Borussia Dortmund live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.

