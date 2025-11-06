Anderlecht-huurling Keisuke Goto en Leo Kokubo krijgen fantastisch nieuws te horen bij STVV
STVV blijft verrassen in de Jupiler Pro League, en dat levert ook internationaal erkenning op. Twee Truiense spelers kregen namelijk voor het eerst een oproep voor de Japanse nationale ploeg.
STVV doet het dit seizoen verrassend goed. De Truienaars begonnen fantastisch aan het seizoen en kunnen die lijn eigenlijk prima door trekken. Afgelopen weekend overklasten ze Antwerp nog.
Dit succes heeft ook gevolgen voor de spelers van Sint-Truiden, met name de Japanners. Met Shogo Taniguchi hadden ze al een Japanse international, maar daar komen nu twee namen bij.
Keisuke Goto en Leo Kokubo zijn opgeroepen voor Japan
Doelman Leo Kokubo werd voor het eerst opgeroepen voor de Samuari Blue. Het is een knappe beloning voor zijn solide prestaties onder de lat bij STVV.
Verder kreeg ook Keisuke Goto zijn eerste oproepingsbrief. De Anderlecht-huurling scoorde drie keer in zijn eerste 11 matchen bij de Kanaries.
De concurrentie bij de nationale ploeg van Japan is groot, dus het blijft nog afwachten of ze minuten zullen maken. Japan neemt het thuis tegen Ghana en Bolivia op in november. Het zijn twee vriendschappelijke duels, wat hun kansen positief beïnvloedt.
