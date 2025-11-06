Cristiano Ronaldo verrast door aankondiging te doen over pensioen én laat ons meekijken in zijn toekomst

Cristiano Ronaldo scoort ook op 40-jarige leeftijd nog doelpunten aan de lopende band voor Al Nassr FC én de Portugese nationale ploeg. Al beseft de superster héél goed dat het einde van zijn carrière héél kortbij is.

Het contract van Cristiano Ronaldo bij Al Nassr FC loopt tot medio 2027. Op dat moment zal de Portugees 42 jaar oud zijn. Of beter gezegd: meer dan rijp voor het voetbalpensioen.

"Mijn pensioen is voor binnenkort", plakt Ronaldo er geen exacte datum op bij Pierce Morgan. "Dat wordt een moeilijk moment en ik zal zeker huilen. Maar ik ben er wel klaar voor."

CR7 geeft héél duidelijk aan dat hij zijn voetbalpensioen al meer dan vijftien jaar aan het voorbereiden is. "Ik zal me meer kunnen focussen op mijn bedrijven en mijn vastgoed. En ik heb eens tijd voor hobby's." (lacht)

Al weet ik zeker dat ik nooit nog dezelfde adrenaline zal voelen zoals bij het scoren van een doelpunt", gaat Ronaldo verder. "Dat is het enige wat ik niet kan voorbereiden."

Wat wil Cristiano Ronaldo doen na zijn actieve voetbalcarrière?

"Ik kijk er trouwens naar uit om Cristiano Junior te volgen en begeleiden in zijn voetbalcarrière", besluit Ronaldo. "Hij is vijftien, hé. Dat is een leeftijd waarop je al eens domme dingen doet." (knipoogt)