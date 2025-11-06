Dender-spits verrast met opvallende onthulling: "Vincent Kompany wou me naar Anderlecht halen"

David Toshevski kwam eind september bij Dender, maar zijn carrière had er anders kunnen uitzien. Op zijn 18e kreeg hij namelijk zelf een telefoontje van Vincent Kompany, die hem naar Anderlecht wilde halen. Toch koos hij toen voor Rostov.

David Toshevski speelt sinds eind september bij Dender. De 24-jarige Macedoniër was al bij heel wat verschillende clubs actief, waarvan de meesten in Oost-Europa.

Zijn eerste buitenlandse avontuur was bij het Russische Rostov. Maar het had ook anders kunnen lopen... "Ik tekende op 18-jarige leeftijd een contract voor vier jaar bij Rostov. De dag voor ik me bij de Russische club aansloot, had ik contact met Vincent Kompany", ontult de spits bij Het Laatste Nieuws.

Kompany wou Toshevski (Dender) bij Anderlecht hebben

"Hij wilde me naar Anderlecht halen, maar ik had mijn woord gegeven aan Rostov", ging hij verder. Toshevski had dus al eerder in ons land kunnen spelen, en dan had zijn carrière een heel andere vorm aangenomen, want bij Rostov liep het in het honderd.

"In Rusland kende ik een moeilijke periode met blessures en toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, werd het er niet eenvoudiger op. Ik verloor er wel wat kostbare tijd in mijn carrière."





"Ik kreeg de kans om in Oostenrijk te voetballen bij Klagenfurt. Daar speelde ik vorig seizoen 26 wedstrijden, scoorde tien keer en gaf drie assists. Dat was een goede ervaring voor mij", besluit hij. In vier wedstrijden bij Dender pakte hij één keer rood en was hij goed voor één doelpunt.