ONTHULD: Club Brugge moést Meunier voor spotprijs naar PSG laten vertrekken en... trok er de nodige lessen uit

Thomas Meunier kan in de herfst van zijn carrière terugblikken op een mooie loopbaan. De flankverdediger ontbolsterde destijds helemaal bij Club Brugge. Al moest blauw-zwart hem wel héél goedkoop laten vertrekken.

Club Brugge pikte Thomas Meunier in 2011 op in de amateurreeksen bij Excelsior Virton. De West-Vlamingen betaalden destijds amper 200.000 euro voor de flankverdediger.

Uiteindelijk ontbolsterde Meunier helemaal in vijf seizoenen in het Jan Breydelstadion. Het was PSG die de inmiddels 34-jarige Luxemburger in Brugge kwam oppikken.

Spotprijs

Opvallend: de Franse grootmacht betaalde destijds slechts zes miljoen euro voor Meunier. En dat terwijl de marktwaarde van de flankverdediger kort daarna naar 35 miljoen euro steeg.

"Ik probeer altijd een uitweg te onderhandelen in mijn contract", knikt Meunier bevestigend bij RTBF. "Voor mij zijn afkoopsommen héél belangrijk."

Ik denk dat mijn clausule bij Club Brugge de laatste was

"Ik denk overigens dat mijn clausule bij Club Brugge de laatste was", besluit Meunier. "Ze zijn zich beginnen beseffen dat ze veel meer hadden kunnen verdienen als clubs van de grootorde van PSG zich komen melden."