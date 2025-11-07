De toekomstige ster van Anderlecht? 14-jarige "heeft alles om door te breken"

Op Neerpede loopt een nieuwe Kana rond die de aandacht trekt. Crésus Kana, amper 14 jaar oud, geldt als het grootste talent van Anderlecht op dit moment. De jongste van drie broers — Thomas Joël speelt bij de RSCA Futures, Marco bij de A-ploeg — maakt nu al indruk met zijn techniek en maturiteit.

Marco Kana spreekt met trots over zijn kleine broer. “Crésus is de meest getalenteerde van ons drieën op zijn leeftijd”, vertelt de Anderlecht-verdediger bij Sur le Gril. “Hij is heel technisch, houdt de bal graag aan de voet, een beetje zoals de klassieke nummer 10 van vroeger. Maar tegelijk is hij modern: hij werkt hard en schuwt geen enkel duel.”

Volgens Marco heeft Crésus een bijzonder profiel dat perfect past bij het hedendaagse voetbal. “Hij combineert flair met inzet. Dat zie je niet vaak bij jongens van zijn leeftijd. Als hij goed blijft luisteren en hard blijft werken, kan hij echt ver geraken.”

Crésus al in de kleedkamer van de A-ploeg

Zelf probeert Marco zijn broer al een beetje te laten proeven van het profleven. “Als we gewonnen hebben en de coach geeft toestemming, breng ik Crésus soms mee naar de kleedkamer. Dan mag hij meevieren met de ploeg. Zo leert hij stap voor stap wat het betekent om deel uit te maken van een groep profvoetballers.”

Ook over de opvallende naam van zijn broer doet Marco een leuke onthulling. “Crésus is een idee van een vriendin van onze moeder. Zij kende het verhaal van koning Crésus, de rijke koning uit de mythologie. Mijn moeder vond dat origineel, en zo was de kous af", lacht hij.

Voorlopig geniet Crésus vooral van het spel, maar bij Anderlecht weten ze dat ze goud in handen hebben. Marco besluit: “Hij is jong, maar hij observeert en leert razendsnel. Hij weet zelfs al wie waar zit in onze kleedkamer. Dat zegt genoeg.”