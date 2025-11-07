Twee spelers er opnieuw bij, maar ook een nieuwe blessure bij Standard voor het duel met STVV

Van zeven naar zes afwezigen bij Standard voor de verplaatsing naar Sint-Truiden. Henry Lawrence en Nayel Mehssatou keren terug in de selectie, maar Casper Nielsen is niet inzetbaar door een lichte blessure.

Lawrence en Mehssatou opnieuw beschikbaar

Vorige week telde Standard zeven afwezigen voor het duel tegen Sporting Charleroi in de Waalse derby: zes geblesseerden en Henry Lawrence, die toen nog in Engeland verbleef om privéredenen.

De rechtsachter is inmiddels teruggekeerd uit het Verenigd Koninkrijk en maakt deel uit van de groep. “Maar hij heeft door de omstandigheden vijftien dagen training gemist, hij is nog niet klaar om te starten”, stelde Vincent Euvrard vrijdag tijdens de persconferentie voorafgaand aan het duel met Sint-Truiden.

Ook Nayel Mehssatou is opnieuw beschikbaar na blessure. Toch blijft het aantal afwezigen aanzienlijk, met onder meer Boli Bolingoli en Alexandro Calut. David Bates is opnieuw begonnen met groepstraining, maar heeft volgens de staf nog tijd nodig om volledig wedstrijdfit te worden.

Blessure voor Casper Nielsen

Drie andere sterkhouders ontbreken eveneens voor het duel in Limburg: Marco Ilaimaharitra, Marlon Fossey en Casper Nielsen, die kampt met een lichte spierblessure. “Hij zou na de interlandbreak opnieuw beschikbaar moeten zijn”, gaf Vincent Euvrard mee.





Standard telt dus zes afwezigen, waaronder beide vaste middenvelders. Euvrard zal zijn elftal moeten aanpassen. “We moeten een manier vinden om het spel te domineren, en dat kan alleen met een goed evenwicht tussen verdediging en aanval. Andere spelers moeten presteren en tonen dat we ook zonder deze sterkhouders wedstrijden kunnen winnen”, besloot de hoofdtrainer van Standard.