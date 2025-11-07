Wesley Sonck heeft raad voor Besnik Hasi voor match tegen Club Brugge: "Die twee moeten spelen"

Wesley Sonck heeft raad voor Besnik Hasi voor match tegen Club Brugge: "Die twee moeten spelen"
Foto: © photonews
Na enkele turbulente weken lijkt de rust bij Anderlecht stilaan weergekeerd. Na een povere één op zes in de competitie en een zwakke bekerprestatie tegen Ninove, zette paars-wit zaterdag de puntjes op de i met een overtuigende 3-1-zege tegen KV Mechelen.

Coach Besnik Hasi greep daarbij terug naar een opvallend experiment in zijn aanval. De voorbije weken probeerde Hasi tal van combinaties uit, maar de jongste wedstrijden brachten meer duidelijkheid. In de beker kon Luis Vázquez opnieuw niet overtuigen, terwijl Adriano Bertaccini en Mihajlo Cvetkovic wél hun kans grepen tegen Mechelen, allebei met een doelpunt.

Voor het eerst stonden ze samen aan de aftrap, en dat bleek een schot in de roos. Hun goede prestaties doen nu de discussie oplaaien over wie Hasi komend weekend tegen Club Brugge in de spits moet posteren.

Bertaccini is een doelpuntenmaker pur sang

Voormalig Rode Duivel Wesley Sonck heeft alvast een duidelijke mening. “Hasi moet van mij niks, maar als je iemand als Bertaccini hebt lopen, dan moet je die gewoon zetten. Dat is een doelpuntenmaker pur sang”, zei hij bij 90Minutes.

Ook over Cvetkovic is Sonck positief. “Hij is jong, maar als je goed genoeg bent en doelpunten kan maken, waarom zou je hem dan niet laten spelen?”

De wedstrijd tegen Club Brugge wordt zo niet alleen een topper, maar ook een belangrijke test voor Hasi’s nieuwe aanvalskoppel, een duo dat Anderlecht wel eens opnieuw vleugels kan geven.

Anderlecht

