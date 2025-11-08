Te gek voor woorden deze vergelijking? De Condé zet match van KRC Genk plots naast... Club Brugge

Te gek voor woorden deze vergelijking? De Condé zet match van KRC Genk plots naast... Club Brugge
Foto: © photonews

Na de 3-4-zege van KRC Genk tegen SC Braga in de Europa League sprak Dimitri De Condé zijn trots uit. De Head of Football van de Limburgse club trok een opvallende parallel met een historische Champions League-wedstrijd van Club Brugge.

De Condé blikt terug op Braga

Bij het vertrek uit Portugal reageerde De Condé op de overwinning tegen Braga. Hij noemde het een memorabel moment voor de club. “We moeten deze momenten grijpen om als club te groeien”, stelde hij aan Het Belang van Limburg. Volgens hem zijn dit wedstrijden die nog lang zullen blijven hangen binnen de clubwerking.

De wedstrijd kende een spectaculair verloop, waarbij Genk uiteindelijk met 3-4 won. De Condé benadrukte dat dergelijke prestaties bijdragen aan de ontwikkeling van het team en de uitstraling van de club. Hij verwees expliciet naar de impact van Europese successen op het imago van Genk.

In zijn terugblik trok De Condé een opvallende vergelijking. “We hebben een beetje gedaan zoals Club Brugge tegen Barcelona”, zei hij. Daarmee verwees hij naar een Champions League-duel waarin Club Brugge zich kon meten in een 3-3-gelijkspel met een Europese grootmacht.

Vergelijking met Club Brugge en Barcelona

De uitspraak van De Condé roept toch wat vragen op, gezien het verschil in context tussen beide wedstrijden. Club Brugge speelde tegen FC Barcelona in het kader van de Champions League, terwijl Genk het opnam tegen Braga in de Europa League. Toch ziet De Condé gelijkenissen in de manier waarop zijn ploeg zich presenteerde.

Laat ons stellen dat de vergelijking werd gemaakt in een moment van euforie na een belangrijke uitzege. De Condé gaf aan dat zulke wedstrijden bijdragen aan het collectieve geheugen van de club. “Dit zijn unieke momenten die we ons nog heel lang zullen herinneren”, stelde hij en wilde hij op die manier de parallel trekken.

