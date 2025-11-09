'Club Brugge mag weer mikken op miljoenentransfer: AC Milan en Bundesliga-clubs azen op aanvaller'

Nicolo Tresoldi geniet van zijn tijd bij Club Brugge. De spits die afgelopen zomer bij blauw-zwart speelt, staat al in de belangstelling bij enkele grote ploegen.

Toen Club Brugge zijn zinnen zette op Nicolò Tresoldi, kende bijna niemand zijn naam. De jonge spits speelde bij Hannover 96, een middenmoter in de Duitse 2. Bundesliga. Voor iets meer dan 7 miljoen euro durfde Club Brugge de gok aan en legde hem vast tot 2029.

De 21-jarige Duits-Italiaan paste zich opvallend snel aan de Jupiler Pro League aan. Hij is beweeglijk, slim in zijn loopacties en beslissend: dit seizoen staat hij op 7 goals en 3 assists in 23 wedstrijden. Tresoldi opende woensdagavond zelfs de score tegen FC Barcelona in de Champions League.

Clubs uit de Bundesliga en een Italiaanse grootmacht

Zijn naam begint stilaan ook buiten België te klinken. Volgens de Italiaanse journalist Nicolo Schira tonen verschillende grote clubs interesse in hem, waaronder AC Milan, zijn lievelingsclub, maar ook Leipzig, Leverkusen, Wolfsburg, Gladbach en Frankfurt.

In staat om zowel in de punt als iets daarachter te spelen, heeft hij een veelzijdig profiel. Zijn stijl past eigenlijk perfect bij de Bundesliga, een competitie die draait rond snelheid en aanvallend voetbal.

De gok die Club Brugge deze zomer nam, is dus uitgegroeid tot een sportief, en misschien binnenkort ook financieel, succes. Volgens Transfermarkt wordt zijn marktwaarde momenteel op 9 miljoen euro geschat, maar Club zal hem ongetwijfeld voor veel meer verkopen.