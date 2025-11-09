Hans Vanaken windt er geen doekjes om na nederlaag tegen Anderlecht: "Hier hebben we de match verloren"

Club Brugge verloor de topper tegen Anderlecht met 1-0. Hans Vanaken was na afloop duidelijk: vooral de start van de wedstrijd kostte blauw-zwart de punten.

Club Brugge speelde een teleurstellende topper en verloor met 1-0 op het veld van Anderlecht. Voor de eerste keer sinds 2021 won paars-wit thuis van blauw-zwart. Hans Vanaken zag dat het vooral in de eerste tien minuten fout liep.

"Het is ontgoochelend", zei de Brugse kapitein bij DAZN. "We begonnen de wedstrijd niet goed en verloren al in de eerste tien minuten. We stonden niet goed en Hazard kreeg te veel ruimte waardoor hij tot op vijf meter van het doel kon lopen."

Club Brugge verloor de match in de openingsfase

"We deden het beter met een kleine aanpassing en op het einde kregen we misschien nog wel de grootste kans om gelijk te maken. Dan hadden we nog met een puntje kunnen vertrekken. Maar goed, het is nu zo."

Club had nog wel een wedstrijd tegen FC Barcelona doorheen de week, maar vermoeidheid speelde niet mee volgens Vanaken. "Nee, dat denk ik niet. We stonden gewoon niet goed in het begin. We lieten hen te vrij in het middenveld, we hebben daar onder de rust nog over gepraat. We hebben nog gezocht naar het doelpunt maar vonden het net niet."





Nu mag Vanaken samen met Seys, Vermant en Mechele naar de nationale ploeg. "Het is mooi dat we met vier spelers van Club Brugge erbij zijn. Dat wil ook zeggen dat we het goed doen als ploeg, Carlos (Forbs) mag ook met Portugal mee. We leveren goed werk en moeten gewoon zo doorgaan", besluit de aanvoerder van Club.