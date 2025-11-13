Peter Vandenbempt wil dat clubs meer verantwoordelijkheid nemen: "Dat is een ernstig probleem"

Gokken in het voetbal blijft een groeiend probleem. Peter Vandenbempt sprak er uitgebreid over in De Tafel van Tine, waar hij enkele verontrustende cijfers en voorbeelden aanhaalde.

Peter Vandenbempt was te gast bij De Tafel van Tine op Play. De commentator had het er onder meer over gokken in het voetbal, wat een enorm probleem is tegenwoordig.

"In Engeland waren er 337.000 kinderen tussen elf en zestien jaar die elke week gokten op voetbalwedstrijden. 25.000 daarvan waren verslaafd. Ze leenden geld, 40 pond, 50 pond bij hun klasgenoten om te kunnen gokken. Dat noem ik toch een ernstig probleem", zegt hij bij het tv-programma.

Het voetbal moet kunnen zonder gokreclame vindt Vandenbempt

Gokken in het voetbal zorgt al heel lang voor moeilijkheden, maar het is de laatste jaren enorm toegenomen. Tegenwoordig moet je de zetel ook niet meer uit om geld op een wedstrijd te zetten.

Voetbalclubs zoeken steeds achterpoortjes waardoor er nog steeds veel gokreclame te zien is op televisie. Ploegen kunnen volgens Vandenbempt dus ook zelf meer verantwoordelijkheid nemen.

"Ja, dat zeg ik hen ook altijd. Maar goed, nog een keer: ik vind dat het voetbal zou moeten kunnen zonder gokreclame. Maar het is ook in het tennis en om het even welke sport", besluit de commentator.