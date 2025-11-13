Toch nog hoop voor Odoi? "Het zou mooi zijn mocht hij in januari alsnog tekenen"



Bij KV Kortrijk heerst een sterke groepssfeer. Middenvelder Jellert Van Landschoot geeft een inkijk in het leven binnen de ploeg en spreekt ook over de toekomst van Denis Odoi, die voorlopig zonder contract zit maar nog steeds meetraint.

Sfeer binnen de spelersgroep

Van Landschoot benadrukt dat de kleedkamer meer is dan enkel een werkplek. “Wie de sfeer maakt? Ambrose en mezelf”, klinkt het in de Krant van West-Vlaanderen. Hij vertelt dat journalisten dit niet altijd zien, maar dat er na een overwinning soms zelfs op tafels wordt gedanst. Ook andere namen duiken op tijdens de vieringen. “James Ndjeungoue, bijvoorbeeld. Van hem zou je het misschien niet meteen verwachten, maar die kan écht mee feesten.”

De middenvelder wijst daarnaast op de rol van assistent-trainer Kurt Bataille. Hij geeft aan dat het feest pas echt begon toen Bataille aanwezig was bij een eerdere wedstrijd tegen Beerschot. Het samen vieren, zoals recent nog zichtbaar op een ploegfoto, typeert volgens hem de verbondenheid binnen de groep.

Carpoolen met Odoi en ploegmaats

Naast het veld is er ook sprake van een hechte band. Van Landschoot vormt een vast carpoolteam met Brecht Dejaegere, Ebbe De Vlaeminck en Denis Odoi. Hoewel Odoi een contractvoorstel van Kortrijk naast zich neerlegde, blijft hij meetrainen met de ploeg.

Van Landschoot benadrukt zijn waarde. “Denis is een enorme meerwaarde op training en gewoon een fantastisch persoon.” Hij herinnert zich een oefensituatie waarin Odoi hem tijdens het verdedigen aanwijzingen gaf.

De middenvelder besluit met een duidelijke wens. “Het zou mooi zijn mocht hij in januari alsnog tekenen, maar dat zijn zaken waar ik natuurlijk niet over beslis.” Daarmee geeft hij aan dat de toekomst van Odoi nog open ligt, maar dat zijn aanwezigheid nu al een positieve invloed heeft.

