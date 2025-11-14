Spijt van zijn vertrek? Bij Antwerp was hij de koning te rijk en nu krijgt hij bakken kritiek

Het is momenteel geen rozengeur en maneschijn bij Antwerp, maar een vertrek op de Bosuil is ook geen garantie voor het grote geluk. Vraag maar aan Tjaronn Chery.

Toen Antwerp hem in de zomer van 2024 transfervrij overnam van Maccabi Haifa, was Tjaronn Chery al een - naar voetbaltermen - speler op leeftijd. Er zullen heus wel wat supporters aanvankelijk vragen gesteld hebben bij die transfer, maar de komst van Chery bleek al snel een schot in de roos. Met zijn veertien doelpunten was hij alvast één van de sterkhouders bij Antwerp.

De club wilde hem gerust nog langer houden, maar het Nederlandse NEC bood hem een contract van maar liefst drie seizoenen. Dat wilde Chery als 37-jarige niet laten liggen, maar nu krijgt hij kritiek in Nijmegen. "Ergens is het ook wel logisch, hoor", reageert Chery bij Voetbal International. "Ik leg de lat altijd hoog. Deed ik ook in de zomer toen ik terugkeerde bij NEC."

Chery kent het belang van statistieken

Chery beseft dat hij veel beter kan dan hij tot dusver liet zien bij NEC, maar heeft wel het gevoel dat de vorm stilaan terugkomt. "Ik laat me niet gek maken. Mensen mogen kritiek hebben en ze verwachten veel van mij, omdat ze weten wat ik kan. Weet je, soms speel je een mindere wedstrijd, maar lever je wel een goal of assist en ben je ineens de man. Zo werkt het."

Chery heeft dus geen probleem met de kritiek. "Dat is alleen maar goed, want daarmee houden ze me scherp. Ik ben de aanvoerder en de jongens en de trainer weten wat ze aan mij hebben. Dat is het belangrijkste. Ik maak me er niet druk om, hoor. Ik heb genoeg meegemaakt in mijn carrière en laat me niet van de wijs brengen. Binnenkort scoor ik weer een paar keer en dan ben ik helemaal terug."

Antwerp kon goede Chery nog wel gebruiken

Een gebrek aan zelfvertrouwen zal je hem nooit kunnen aanwrijven. Een goede Chery, met zijn neus voor doelpunten, hadden ze bij Antwerp dit seizoen zeker nog wel kunnen gebruiken. Al hangt het er ook allemaal vanaf welk niveau hij zelf nog haalt. 

Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 1-0 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 1-1 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Union SG Union SG

