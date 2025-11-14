Volledig geflopt bij Antwerp, maar nu... Nederlands international (en hij maakt indruk)

Emmanuel Emegha maakt deze interlandbreak indruk bij het Nederlands elftal, maar zijn verhaal begon allesbehalve vlekkeloos. Bij Royal Antwerp FC mislukte zijn avontuur volledig: de spits kwam slechts één keer in actie en speelde in totaal 22 minuten.

Toch bleef zijn talent opvallen. Marc Overmars haalde hem destijds voor 2 miljoen euro van Sparta Rotterdam naar de Bosuil, in de hoop dat hij doorbrak bij de Belgische topclub. Dat gebeurde niet, waardoor Antwerp hem na een half seizoen doorschoof naar Sturm Graz.

In Oostenrijk ontplofte Emegha pas echt. Hij scoorde 10 keer en gaf 5 assists in 36 wedstrijden. Sturm Graz verkocht hem daarna voor 13 miljoen euro aan Strasbourg, wat Antwerp nog 3,25 miljoen euro opleverde.

29 goals in 68 matchen voor Emegha

Bij Strasbourg zette hij zijn ontwikkeling verder. Met 29 goals en 7 assists in 68 wedstrijden in Frankrijk steeg zijn marktwaarde richting de 25 miljoen euro.

Bondscoach Ronald Koeman haalde hem recent op voor het WK-kwalificatieduel met Polen na het afhaken van Wout Weghorst. Emegha viel volgens Koeman positief op, ondanks dat hij “een hoger niveau dan hij gewend is” meemaakt en zich snel moest aanpassen aan de selectie.

Voor Emegha is het Nederlands elftal nu een nieuwe kans om te tonen wat hij kan. Bij Antwerp faalde hij nog of kreeg hij alvast geen kansen. Maar nu zit hij toch mooi bij Oranje.