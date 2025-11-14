Volledig geflopt bij Antwerp, maar nu... Nederlands international (en hij maakt indruk)

Volledig geflopt bij Antwerp, maar nu... Nederlands international (en hij maakt indruk)
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Emmanuel Emegha maakt deze interlandbreak indruk bij het Nederlands elftal, maar zijn verhaal begon allesbehalve vlekkeloos. Bij Royal Antwerp FC mislukte zijn avontuur volledig: de spits kwam slechts één keer in actie en speelde in totaal 22 minuten.

Toch bleef zijn talent opvallen. Marc Overmars haalde hem destijds voor 2 miljoen euro van Sparta Rotterdam naar de Bosuil, in de hoop dat hij doorbrak bij de Belgische topclub. Dat gebeurde niet, waardoor Antwerp hem na een half seizoen doorschoof naar Sturm Graz.

In Oostenrijk ontplofte Emegha pas echt. Hij scoorde 10 keer en gaf 5 assists in 36 wedstrijden. Sturm Graz verkocht hem daarna voor 13 miljoen euro aan Strasbourg, wat Antwerp nog 3,25 miljoen euro opleverde.

29 goals in 68 matchen voor Emegha

Bij Strasbourg zette hij zijn ontwikkeling verder. Met 29 goals en 7 assists in 68 wedstrijden in Frankrijk steeg zijn marktwaarde richting de 25 miljoen euro. 

Bondscoach Ronald Koeman haalde hem recent op voor het WK-kwalificatieduel met Polen na het afhaken van Wout Weghorst. Emegha viel volgens Koeman positief op, ondanks dat hij “een hoger niveau dan hij gewend is” meemaakt en zich snel moest aanpassen aan de selectie.

Voor Emegha is het Nederlands elftal nu een nieuwe kans om te tonen wat hij kan. Bij Antwerp faalde hij nog of kreeg hij alvast geen kansen. Maar nu zit hij toch mooi bij Oranje.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Strasbourg
Emanuel Emegha

Meer nieuws

Wie als vervanger voor Zeno Debast bij Rode Duivels? Dit zijn de twee kandidaten

Wie als vervanger voor Zeno Debast bij Rode Duivels? Dit zijn de twee kandidaten

12:20
Vanavond aan de aftrap, maar ook deze jeugdinternational kan nog voor Congo kiezen

Vanavond aan de aftrap, maar ook deze jeugdinternational kan nog voor Congo kiezen

12:00
Eerste WK-deelname ooit? Deze twee 'kleintjes' staan op de rand van kwalificatie (met ex-bondscoach België)

Eerste WK-deelname ooit? Deze twee 'kleintjes' staan op de rand van kwalificatie (met ex-bondscoach België)

11:30
1
Analist en ex-Genkie weet waarom Matte Smets niet meer opgeroepen wordt door Rudi Garcia

Analist en ex-Genkie weet waarom Matte Smets niet meer opgeroepen wordt door Rudi Garcia

09:00
Chaos bij Kameroen: Marc Brys op rand van ontslag na WK-fiasco

Chaos bij Kameroen: Marc Brys op rand van ontslag na WK-fiasco

10:30
Anderlecht wil anticiperen na groeiende interesse voor Nathan De Cat: dit is het gedroomde scenario

Anderlecht wil anticiperen na groeiende interesse voor Nathan De Cat: dit is het gedroomde scenario

10:00
7
🎥 Roberto Martinez verdedigt Cristiano Ronaldo na rode kaart: "Hij had pech"

🎥 Roberto Martinez verdedigt Cristiano Ronaldo na rode kaart: "Hij had pech"

09:30
8
Deze vier eersteklassers willen een nieuw stadion bouwen, zo snel mogelijk

Deze vier eersteklassers willen een nieuw stadion bouwen, zo snel mogelijk

08:40
4
De Cat en Mokio hun impact gewikt en gewogen: "Ze steken er bovenuit"

De Cat en Mokio hun impact gewikt en gewogen: "Ze steken er bovenuit"

08:20
1
Alle ogen bij Rode Duivels gericht op één man: "Ze hebben hem te lang links laten liggen"

Alle ogen bij Rode Duivels gericht op één man: "Ze hebben hem te lang links laten liggen"

07:20
1
Ex-Anderlecht-verdediger geeft acht 'Belgen' kans op WK van volgende zomer

Ex-Anderlecht-verdediger geeft acht 'Belgen' kans op WK van volgende zomer

08:00
Icoon van Napoli heeft duidelijke boodschap voor ex-Bruggeling Noa Lang

Icoon van Napoli heeft duidelijke boodschap voor ex-Bruggeling Noa Lang

07:40
Te veel voorzichtigheid in het Lotto Park? "Anderlecht moet elk jaar voor de titel spelen"

Te veel voorzichtigheid in het Lotto Park? "Anderlecht moet elk jaar voor de titel spelen"

07:00
5
'Inter ziet unieke kans bij Club brugge: Stankovic en Ordonez betrokken in opvallend plan'

'Inter ziet unieke kans bij Club brugge: Stankovic en Ordonez betrokken in opvallend plan'

06:30
1
Hans Vanaken reageert op opmerkelijke uitspraak van Philippe Clement over hem en Kevin De Bruyne

Hans Vanaken reageert op opmerkelijke uitspraak van Philippe Clement over hem en Kevin De Bruyne

23:10
Ex-speler Antwerp en Cercle moet rijbewijs inleveren en krijgt ook alcoholslot opgelegd

Ex-speler Antwerp en Cercle moet rijbewijs inleveren en krijgt ook alcoholslot opgelegd

21:20
2
Evert Winkelmans maakt zich zorgen over Belgische profclub: "Lijkt me compleet ongezond"

Evert Winkelmans maakt zich zorgen over Belgische profclub: "Lijkt me compleet ongezond"

23:30
Noren bijna zeker, Fransen geplaatst en Ronaldo door het lint: spectaculaire avond in WK-kwalificatie

Noren bijna zeker, Fransen geplaatst en Ronaldo door het lint: spectaculaire avond in WK-kwalificatie

22:49
🎥 Dit zie je ook niet elke dag: voormalig Spaans bondsvoorzitter bekogeld met eieren door... zijn nonkel

🎥 Dit zie je ook niet elke dag: voormalig Spaans bondsvoorzitter bekogeld met eieren door... zijn nonkel

22:20
1
De onvoorstelbare pech van Zinho Vanheusden: dit gebeurt quasi nooit

De onvoorstelbare pech van Zinho Vanheusden: dit gebeurt quasi nooit

21:40
2
Was het bezoekje van Vincent Kompany aan Anderlecht wel zo onschuldig? Vince The Prince hartelijk ontvangen

Was het bezoekje van Vincent Kompany aan Anderlecht wel zo onschuldig? Vince The Prince hartelijk ontvangen

22:00
2
'Newcastle United grijpt in en haalt speler sneller weg uit Jupiler Pro League'

'Newcastle United grijpt in en haalt speler sneller weg uit Jupiler Pro League'

21:30
2
De onwaarschijnlijk grote inschattingsfout van Riemer en Fredberg bij Anderlecht: "Doet me denken aan Kanté"

De onwaarschijnlijk grote inschattingsfout van Riemer en Fredberg bij Anderlecht: "Doet me denken aan Kanté"

20:30
7
Wat is er gebeurd dat Club Brugge zijn kar keerde? Bart Verhaeghe legt uit: "Grootste club van het land"

Wat is er gebeurd dat Club Brugge zijn kar keerde? Bart Verhaeghe legt uit: "Grootste club van het land"

20:00
17
Club Brugge wrijft zich in de handen: na Inter wil tweede absolute topclub Jöel Ordonez in januari halen

Club Brugge wrijft zich in de handen: na Inter wil tweede absolute topclub Jöel Ordonez in januari halen

19:20
3
Rode Duivels niet in beste omstandigheden: bondscoach Rudi Garcia is alvast geen fan

Rode Duivels niet in beste omstandigheden: bondscoach Rudi Garcia is alvast geen fan

19:00
9
Het Zwaard van Da(ZN)mocles blijft hangen over Pro League: vooral kleinere clubs ongerust

Het Zwaard van Da(ZN)mocles blijft hangen over Pro League: vooral kleinere clubs ongerust

18:40
2
Schandaal in Turkije: meer dan honderd profs - waaronder international - geschorst voor illegale gokpraktijken

Schandaal in Turkije: meer dan honderd profs - waaronder international - geschorst voor illegale gokpraktijken

19:40
1
Romelu Lukaku volgt voorbeeld Marc Coucke en doet opmerkelijke investering op aanraden van... Coucke

Romelu Lukaku volgt voorbeeld Marc Coucke en doet opmerkelijke investering op aanraden van... Coucke

18:00
Nu al alarmfase rood bij Anderlecht? 'Vincent Kompany wil Nathan De Cat naar Bayern halen'

Nu al alarmfase rood bij Anderlecht? 'Vincent Kompany wil Nathan De Cat naar Bayern halen'

18:20
1
Rode Duivels leggen oefenwedstrijden vast die de KBVB financieel geen windeieren zal leggen

Rode Duivels leggen oefenwedstrijden vast die de KBVB financieel geen windeieren zal leggen

17:34
Alles draait vierkant: Napoli krijgt na De Bruyne en Lukaku wéér een zware klap te verwerken

Alles draait vierkant: Napoli krijgt na De Bruyne en Lukaku wéér een zware klap te verwerken

17:56
Droevig nieuws: Union rouwt om triest overlijden

Droevig nieuws: Union rouwt om triest overlijden

17:00
Het Yves Vanderhaeghe-effect? Francs Borains verrast en klopt JPL-club

Het Yves Vanderhaeghe-effect? Francs Borains verrast en klopt JPL-club

17:20
Komt het nog goed met Cercle Brugge en zijn coach? Onur Cinel is wel heel formeel

Komt het nog goed met Cercle Brugge en zijn coach? Onur Cinel is wel heel formeel

16:45
6
Zou hij kunnen verrassen met een vertrek? 'Vincent Kompany op de shortlist van Europese topclub'

Zou hij kunnen verrassen met een vertrek? 'Vincent Kompany op de shortlist van Europese topclub'

16:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 1-0 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 1-1 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Wat is er gebeurd dat Club Brugge zijn kar keerde? Bart Verhaeghe legt uit: "Grootste club van het land" Andreas2962 Andreas2962 over 🎥 Roberto Martinez verdedigt Cristiano Ronaldo na rode kaart: "Hij had pech" Obiku Obiku over De onwaarschijnlijk grote inschattingsfout van Riemer en Fredberg bij Anderlecht: "Doet me denken aan Kanté" fanskb fanskb over Cercle Brugge neemt vlot de maat van topploeg uit de Challenger Pro League in oefenpartij CringeMedia CringeMedia over Rode Duivels niet in beste omstandigheden: bondscoach Rudi Garcia is alvast geen fan CringeMedia CringeMedia over Is Rudi Garcia deze Belgische middenvelder vergeten? "Hij verandert het gezicht van zijn team" Nelvafrel Nelvafrel over Eerste WK-deelname ooit? Deze twee 'kleintjes' staan op de rand van kwalificatie (met ex-bondscoach België) jawaddedadde jawaddedadde over Anderlecht wil anticiperen na groeiende interesse voor Nathan De Cat: dit is het gedroomde scenario Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Jérémy Doku verpulverde Liverpool: Pep Guardiola is met stomheid geslagen cartman_96 cartman_96 over De Cat en Mokio hun impact gewikt en gewogen: "Ze steken er bovenuit" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved