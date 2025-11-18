Belgische topclub ziet omzet - zelfs zonder Europees voetbal - stijgen boven de 100 miljoen

Belgische topclub ziet omzet - zelfs zonder Europees voetbal - stijgen boven de 100 miljoen
Foto: © photonews
Racing Genk heeft op zijn Algemene Vergadering sterke jaarcijfers bekendgemaakt. De Limburgse club boekte een recordomzet van 102,9 miljoen euro en sloot het boekjaar af met een nettowinst van 3,7 miljoen euro.

Opvallend is dat Genk dit resultaat neerzette zonder deelname aan Europese competities. De omzet steeg toch met 10,2 miljoen euro en doorbrak voor het eerst in de clubgeschiedenis de grens van 100 miljoen euro.

De stijging is vooral te danken aan hogere tv-inkomsten, extra sponsoropbrengsten en stevige transferactiviteiten. Die laatste bleven opnieuw een cruciale pijler voor de financiële gezondheid van de club.

KRC Genk is een gezonde club

In totaal bracht de sportieve werking 57 miljoen euro aan transferinkomsten op, goed voor meer dan de helft van de totale omzet.

Ook het eigen vermogen van de club groeide verder door en steeg met 9,2 miljoen euro tot 62,4 miljoen euro.

Aan de uitgavenkant liepen de bedrijfskosten op tot 92,1 miljoen euro, maar Genk blijft financieel comfortabel én winstgevend.

KRC Genk

