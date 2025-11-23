🎥 Ex-speler van Anderlecht slachtoffer van racisme: stevige sancties uitgedeeld

Voormalig Anderlechtspeler Frank Acheampong speelt tegenwoordig voor Henan FC. De Ghanees werd er onlangs het slachtoffer van racisme door supporters van Chengdu Rongcheng tijdens een beslissende wedstrijd in de titelrace.

De supporters van RSC Anderlecht zijn Frank Acheampong waarschijnlijk nog niet vergeten. De snelle vleugelspeler kwam in 2013 over van Buriram United en vermaakte het publiek van het Astridpark gedurende 5 seizoenen. In 165 wedstrijden voor Paars-Wit was hij goed voor 22 doelpunten en 15 assists.

In 2017 verraste hij iedereen door in China te tekenen, toen het eldorado van het mondiale voetbal. En blijkbaar heeft Acheampong geen spijt van zijn keuze, want hij speelt er nog altijd. Na die van Tianjin Teda en Shenzhen FC draagt hij sinds 2024 de kleuren van Henan FC.

Acheampong slachtoffer van racistische beledigingen

Sportief vergaat het hem dit seizoen uitstekend. Acheampong zit misschien wel in de beste vorm van zijn leven met 14 doelpunten en 5 assists in 30 competitiewedstrijden. Eind oktober maakte Henan een einde aan de titeldromen van Chengdu Rongcheng (Henan zou uiteindelijk slechts 10e worden), en de fans van die club konden dat maar moeilijk verkroppen.

Zo werd Acheampong het doelwit van racistische beledigingen van het Chengdu-publiek. Sommigen maakten apengeluiden richting de Ghanese vleugelspeler. Een gedrag dat niet onopgemerkt bleef bij de Chinese competitie, die Chengdu Rongcheng een sanctie oplegde.

De club werd veroordeeld tot een boete van 500.000 yuan (61.000 euro) en moet tijdens de volgende wedstrijd ook een deel van de tribunes sluiten. Twee individuen van 37 en 41 jaar werden geïdentificeerd en krijgen een stadionverbod van een jaar.