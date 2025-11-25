'Black out' dreigt wel degelijk na DAZN-debacle: bal ligt volledig in het kamp van de Pro League

Het Belgische voetbal staat voor een ongekende uitdaging. Het contract tussen DAZN en de Pro League is officieel beëindigd en dat creëert onzekerheid voor clubs, spelers én supporters. Voor velen kwam het nieuws als een schok, maar de problemen waren al weken voelbaar achter de schermen.

De kern van het probleem ligt bij het aanbestedingsproces. DAZN moest minstens twee niet-exclusieve distributieovereenkomsten afsluiten met kabeloperators zoals Proximus, Telenet en VOO/Orange. Dit was een fundamentele voorwaarde om zowel de mededingingsregels te respecteren als een commercieel levensvatbaar model te garanderen.

Contract vervalt automatisch omdat voorwaarden er niet zijn

Omdat DAZN die distributie niet kon rondkrijgen, vervalt het contract automatisch. Dit is geen eenzijdige beslissing van het streamingbedrijf: het contract kan juridisch simpelweg niet bestaan zonder de essentiële voorwaarden. Het laat zien hoe strikt de Belgische wetgeving de uitvoering van zulke commerciële overeenkomsten regelt.

De afgelopen maanden zat DAZN bovendien in een geïsoleerde positie. Het betaalde volledig voor productie en uitzendingen van de Jupiler Pro League, D1B, de Supercup en zelfs de Super League vrouwen, en moest technische problemen zelfstandig oplossen. Tegelijkertijd bleef de broodnodige distributie achterwege, waardoor de financiële druk structureel toenam.

Race tegen de klok tegen vrijdag

Voor de Pro League betekent dit dat de druk volledig bij hen ligt. Ze moeten een oplossing op korte termijn vinden om de komende speeldagen, zoals de 16de speeldag van het seizoen, te garanderen. Het dreigt een race tegen de klok te worden om een black-out van de competitie te voorkomen.

DAZN heeft ondertussen de abonnees geïnformeerd dat dit geen beslissing van het bedrijf zelf is, maar een gevolg van juridische en commerciële beperkingen. Het streamingplatform benadrukt dat het het Belgische voetbal wil blijven ondersteunen, maar alleen binnen een herzien en haalbaar kader.

Wat betekent dit concreet voor de fans? Aangezien de Pro League de rechten nu terugkrijgt, moeten zij beslissen wat ermee gebeurt. Laten ze DAZN - zonder betalen - de wedstrijden blijven uitzenden? Of vinden ze een alternatief? Al lijkt dat wel straf te zijn als ze dat tegen vrijdag rond krijgen. En de rest van het seizoen? Koffiedik kijken...

Financiële schade voor clubs

De dreiging van een black-out is reëel en heeft brede gevolgen. Niet alleen voor de fans die de wedstrijden missen, maar ook voor clubs die afhankelijk zijn van uitzendrechteninkomsten voor hun begroting. Elke dag zonder oplossing kan financiële schade veroorzaken en het vertrouwen van supporters schaden.

DAZN benadrukt dat het bereid is productie te blijven leveren tot het einde van het seizoen, indien er een tijdelijke regeling kan worden gevonden. Het bedrijf wil de continuïteit van het voetbal beschermen, maar kan dat niet meer onder de oude contractvoorwaarden doen.

DAZN juridisch ingedekt

Het stelt zich ook strategisch op. Door de afgelopen weken te wachten en zich juridisch terughoudend op te stellen, heeft DAZN zich de ruimte gegeven om op een gecontroleerde manier uit het contract te stappen, zonder het risico op juridische conflicten of schadeclaims.

De bal ligt nu volledig bij de Pro League. Ze moet snel alle betrokken partijen rond de tafel brengen – clubs, distributeurs en DAZN – om een oplossing te vinden die de competitie veiligstelt en de uitzendrechten voor de toekomst regelt.