'Black out' dreigt wel degelijk na DAZN-debacle: bal ligt volledig in het kamp van de Pro League

'Black out' dreigt wel degelijk na DAZN-debacle: bal ligt volledig in het kamp van de Pro League

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het Belgische voetbal staat voor een ongekende uitdaging. Het contract tussen DAZN en de Pro League is officieel beëindigd en dat creëert onzekerheid voor clubs, spelers én supporters. Voor velen kwam het nieuws als een schok, maar de problemen waren al weken voelbaar achter de schermen.

De kern van het probleem ligt bij het aanbestedingsproces. DAZN moest minstens twee niet-exclusieve distributieovereenkomsten afsluiten met kabeloperators zoals Proximus, Telenet en VOO/Orange. Dit was een fundamentele voorwaarde om zowel de mededingingsregels te respecteren als een commercieel levensvatbaar model te garanderen.

Contract vervalt automatisch omdat voorwaarden er niet zijn

Omdat DAZN die distributie niet kon rondkrijgen, vervalt het contract automatisch. Dit is geen eenzijdige beslissing van het streamingbedrijf: het contract kan juridisch simpelweg niet bestaan zonder de essentiële voorwaarden. Het laat zien hoe strikt de Belgische wetgeving de uitvoering van zulke commerciële overeenkomsten regelt.

De afgelopen maanden zat DAZN bovendien in een geïsoleerde positie. Het betaalde volledig voor productie en uitzendingen van de Jupiler Pro League, D1B, de Supercup en zelfs de Super League vrouwen, en moest technische problemen zelfstandig oplossen. Tegelijkertijd bleef de broodnodige distributie achterwege, waardoor de financiële druk structureel toenam.

Race tegen de klok tegen vrijdag

Voor de Pro League betekent dit dat de druk volledig bij hen ligt. Ze moeten een oplossing op korte termijn vinden om de komende speeldagen, zoals de 16de speeldag van het seizoen, te garanderen. Het dreigt een race tegen de klok te worden om een black-out van de competitie te voorkomen.

Lees ook... BREAKING: DAZN eindigt contract met Pro LeagueDAZN heeft ondertussen de abonnees geïnformeerd dat dit geen beslissing van het bedrijf zelf is, maar een gevolg van juridische en commerciële beperkingen. Het streamingplatform benadrukt dat het het Belgische voetbal wil blijven ondersteunen, maar alleen binnen een herzien en haalbaar kader.

Wat betekent dit concreet voor de fans? Aangezien de Pro League de rechten nu terugkrijgt, moeten zij beslissen wat ermee gebeurt. Laten ze DAZN - zonder betalen - de wedstrijden blijven uitzenden? Of vinden ze een alternatief? Al lijkt dat wel straf te zijn als ze dat tegen vrijdag rond krijgen. En de rest van het seizoen? Koffiedik kijken...

Financiële schade voor clubs

De dreiging van een black-out is reëel en heeft brede gevolgen. Niet alleen voor de fans die de wedstrijden missen, maar ook voor clubs die afhankelijk zijn van uitzendrechteninkomsten voor hun begroting. Elke dag zonder oplossing kan financiële schade veroorzaken en het vertrouwen van supporters schaden.

DAZN benadrukt dat het bereid is productie te blijven leveren tot het einde van het seizoen, indien er een tijdelijke regeling kan worden gevonden. Het bedrijf wil de continuïteit van het voetbal beschermen, maar kan dat niet meer onder de oude contractvoorwaarden doen.

DAZN juridisch ingedekt

Het stelt zich ook strategisch op. Door de afgelopen weken te wachten en zich juridisch terughoudend op te stellen, heeft DAZN zich de ruimte gegeven om op een gecontroleerde manier uit het contract te stappen, zonder het risico op juridische conflicten of schadeclaims.

De bal ligt nu volledig bij de Pro League. Ze moet snel alle betrokken partijen rond de tafel brengen – clubs, distributeurs en DAZN – om een oplossing te vinden die de competitie veiligstelt en de uitzendrechten voor de toekomst regelt. 

10 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

BREAKING: DAZN eindigt contract met Pro League

BREAKING: DAZN eindigt contract met Pro League

12:20
66
Dit is de selectie van Club Brugge voor duel met Sporting, mét geweldige opsteker

Dit is de selectie van Club Brugge voor duel met Sporting, mét geweldige opsteker

14:20
LIVE: Dit zijn de vermoedelijke opstelling van Union SG en Galatasaray

LIVE: Dit zijn de vermoedelijke opstelling van Union SG en Galatasaray

14:14
"Al weken onmogelijk een wedstrijd uit te kijken": gewezen(?) topclub krijgt er flink van langs

"Al weken onmogelijk een wedstrijd uit te kijken": gewezen(?) topclub krijgt er flink van langs

14:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 25/11: Forbs

Transfernieuws en Transfergeruchten 25/11: Forbs

11:00
De supporters zullen het graag lezen: eigenaars van Beerschot komen met speciaal statement

De supporters zullen het graag lezen: eigenaars van Beerschot komen met speciaal statement

13:45
Club Brugge bevestigt: er is al interesse in Carlos Forbs

Club Brugge bevestigt: er is al interesse in Carlos Forbs

11:00
6
Zorgt Simon Mignolet voor grote verrassing bij Club Brugge?

Zorgt Simon Mignolet voor grote verrassing bij Club Brugge?

10:00
1
Wie wordt kampioen? Zoveel kans maken Union SG, Club Brugge, Anderlecht, KRC Genk en... STVV

Wie wordt kampioen? Zoveel kans maken Union SG, Club Brugge, Anderlecht, KRC Genk en... STVV

21:00
1
Kon ruwe diamant Diakhon overtuigen? Hayen zegt wat zijn grootste werkpunt is Reactie

Kon ruwe diamant Diakhon overtuigen? Hayen zegt wat zijn grootste werkpunt is

08:15
2
'Ex-Anderlecht-speler is ontevreden bij Borussia Dortmund en zoekt uitweg'

'Ex-Anderlecht-speler is ontevreden bij Borussia Dortmund en zoekt uitweg'

12:40
Onthulling: Wout Van Aert gaf aftrap bij Antwerp, maar... is fan van aartsrivaal

Onthulling: Wout Van Aert gaf aftrap bij Antwerp, maar... is fan van aartsrivaal

08:00
7
Waar Antwerp tijdens de zomermercato in de fout ging: Overmars moet mirakels zoeken in januari

Waar Antwerp tijdens de zomermercato in de fout ging: Overmars moet mirakels zoeken in januari

12:00
4
Vazquez kost enorm veel gezien rendement: opvallende clausule duikt op

Vazquez kost enorm veel gezien rendement: opvallende clausule duikt op

11:20
Wesley Sonck is vernietigend: "Ik kan niet begrijpen dat dat wordt goedgekeurd vanuit de Pro League"

Wesley Sonck is vernietigend: "Ik kan niet begrijpen dat dat wordt goedgekeurd vanuit de Pro League"

07:00
4
KV Mechelen liet zich enorm gelden, ook twee Dender-spelers in ons elftal van de week

KV Mechelen liet zich enorm gelden, ook twee Dender-spelers in ons elftal van de week

20:40
Leko waarschuwt Gent voor overlevingsperiode: "Hebben geen 6 miljoen voor speler die 3 man dribbelt en scoort" Reactie

Leko waarschuwt Gent voor overlevingsperiode: "Hebben geen 6 miljoen voor speler die 3 man dribbelt en scoort"

10:15
1
Jacky Mathijssen over Belgische topclub: "Het blijft onwaarschijnlijk hoe diep die club is weggezakt"

Jacky Mathijssen over Belgische topclub: "Het blijft onwaarschijnlijk hoe diep die club is weggezakt"

10:30
5
Verlinden eindelijk helemaal terug? "Vorig jaar nooit niveau gehaald van bij Beerschot"

Verlinden eindelijk helemaal terug? "Vorig jaar nooit niveau gehaald van bij Beerschot"

23:30
1
Eerst voor ... en nu tegen Anderlecht in Jupiler Pro League: "Ploeg in mijn hart blijft Standard"

Eerst voor ... en nu tegen Anderlecht in Jupiler Pro League: "Ploeg in mijn hart blijft Standard"

19:50
Fans ongerust: dit stuurde DAZN de wereld in richting zijn abonnees

Fans ongerust: dit stuurde DAZN de wereld in richting zijn abonnees

13:30
1
David Hubert verwacht dat het deze keer nog erger wordt in Istanbul dan zijn ervaring met Anderlecht

David Hubert verwacht dat het deze keer nog erger wordt in Istanbul dan zijn ervaring met Anderlecht

19:20
Filip Joos doet heel stevige uitspraak over Nathan De Cat

Filip Joos doet heel stevige uitspraak over Nathan De Cat

08:41
11
Fans mogen dromen van Europees voetbal: is deze JPL-ploeg dé verrassing van de heenronde?

Fans mogen dromen van Europees voetbal: is deze JPL-ploeg dé verrassing van de heenronde?

12:50
1
Kwam Anderlecht hier heel goed weg tegen La Louvière? Jonathan Lardot is duidelijk

Kwam Anderlecht hier heel goed weg tegen La Louvière? Jonathan Lardot is duidelijk

22:00
Real Madrid deelt slecht nieuws mee: Thibaut Courtois krijgt serieuze opdoffer te verwerken

Real Madrid deelt slecht nieuws mee: Thibaut Courtois krijgt serieuze opdoffer te verwerken

11:40
1
Sterkhouder Essevee krijgt pittig voorstel na wedstrijd tegen Standard

Sterkhouder Essevee krijgt pittig voorstel na wedstrijd tegen Standard

20:50
3
Twaalf jaar na zijn vertrek: de hereniging tussen Anderlecht en Marcin Wasilewski

Twaalf jaar na zijn vertrek: de hereniging tussen Anderlecht en Marcin Wasilewski

20:20
3
Aanvoerder Colin Coosemans laat Anderlecht wachten: "Het is zijn keuze en ik kan hem begrijpen"

Aanvoerder Colin Coosemans laat Anderlecht wachten: "Het is zijn keuze en ik kan hem begrijpen"

06:30
Engelse pers is snoeihard voor Senne Lammens en velt duidelijk oordeel

Engelse pers is snoeihard voor Senne Lammens en velt duidelijk oordeel

09:30
13
Anderlecht blijft vertrouwen tanken: Marc Degryse wil er nog wat over kwijt

Anderlecht blijft vertrouwen tanken: Marc Degryse wil er nog wat over kwijt

20:00
3
Spaans duo van Malinwa sloopt tegenstander: dit is de bijzondere connectie tussen beide hoofdrolspelers Reactie

Spaans duo van Malinwa sloopt tegenstander: dit is de bijzondere connectie tussen beide hoofdrolspelers

19:30
"Als we slecht zijn, zijn we héél slecht": Standard-coach Euvrard spreekt klare taal na moeilijke weken

"Als we slecht zijn, zijn we héél slecht": Standard-coach Euvrard spreekt klare taal na moeilijke weken

23:00
Staat deze Anderlecht-Belg straks op het WK? Een jaar geleden ondenkbaar

Staat deze Anderlecht-Belg straks op het WK? Een jaar geleden ondenkbaar

18:40
8
Waarom is Antwerp bij nobele onbekende Joseph Oosting uitgekomen als kandidaat-trainer? Dit is de verklaring

Waarom is Antwerp bij nobele onbekende Joseph Oosting uitgekomen als kandidaat-trainer? Dit is de verklaring

18:20
3
Antwerp wil héél snel schakelen: "Nieuwe coach zou dinsdagochtend al op het trainingsveld moeten staan"

Antwerp wil héél snel schakelen: "Nieuwe coach zou dinsdagochtend al op het trainingsveld moeten staan"

22:30
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 0-1 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 1-2 STVV STVV

Nieuwste reacties

Olympia86 Olympia86 over BREAKING: DAZN eindigt contract met Pro League Bemmer Bemmer over Fans ongerust: dit stuurde DAZN de wereld in richting zijn abonnees Eldonte Eldonte over Verrassing van formaat! Denis Odoi heeft dan toch een nieuwe club gevonden bij Belgische trainer franchi franchi over Kon ruwe diamant Diakhon overtuigen? Hayen zegt wat zijn grootste werkpunt is Sv1978 Sv1978 over 'Black out' dreigt wel degelijk na DAZN-debacle: bal ligt volledig in het kamp van de Pro League franchi franchi over Club Brugge bevestigt: er is al interesse in Carlos Forbs Impala Impala over Onthulling: Wout Van Aert gaf aftrap bij Antwerp, maar... is fan van aartsrivaal franchi franchi over Waar Antwerp tijdens de zomermercato in de fout ging: Overmars moet mirakels zoeken in januari Geert66 Geert66 over Nationale staking maakt meer slachtoffers: Club Brugge zwaar getroffen Sv1978 Sv1978 over Anderlecht blijft vertrouwen tanken: Marc Degryse wil er nog wat over kwijt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved