Minister eist NU (vandaag) duidelijkheid over Belgische voetbaluitzendingen van dit weekend

Foto: © photonews

Federaal minister voor Consumentenbescherming Rob Beenders dringt erop aan dat DAZN en de Pro League vandaag nog duidelijkheid geven over de uitzendingen van dit weekend. Abonnees moeten weten of ze Belgische voetbalwedstrijden via DAZN kunnen volgen.

Beenders reageert op de verwarring die ontstond na de mail die DAZN deze week naar zijn klanten stuurde. “De mail bevatte te weinig concrete informatie. Mensen betalen voor een dienst en mogen niet in het ongewisse gelaten worden”, zegt hij bij HLN.

De minister legt de verantwoordelijkheid zowel bij DAZN als bij de Pro League. “Ze moeten samen duidelijkheid scheppen. Supporters en abonnees verdienen zekerheid en mogen niet de dupe zijn van deze geldkwestie”, aldus Beenders.

Tweede onderzoek naar DAZN?

Het conflict draait om het contract van 84,2 miljoen euro per jaar dat DAZN met de Pro League sloot. Volgens DAZN is het contract automatisch beëindigd omdat er geen commerciële deals met telecomoperatoren konden worden afgerond. De Pro League is het daar niet mee eens en startte een urgentie-arbitrage bij CEPANI.

Minister Beenders waarschuwt dat als er vandaag geen concrete antwoorden komen, hij een tweede onderzoek naar DAZN zal opstarten. Zijn boodschap is duidelijk: de consument mag niet lijden onder commerciële onzekerheden.

Lees ook... Nicky Hayen krijgt veel kritiek voor tactisch plan: "Boven hun stand"De situatie legt de kwetsbaarheid van het Belgische voetbal bloot, waar tv-rechten een cruciale bron van inkomsten vormen. Clubs zijn financieel afhankelijk van de contracten, en onzekerheid over uitzendingen kan niet alleen de fans, maar ook de media en de clubs zelf raken.

