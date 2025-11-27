📷 OFFICIEEL Royal Antwerp FC heeft een nieuwe coach: nog niet op de bank tegen Club Brugge

Royal Antwerp FC heeft een nieuwe hoofdcoach aangesteld. De Nederlander Joseph Oosting tekent een contract voor 2,5 seizoenen, maar zal de eerstvolgende wedstrijd tegen Club Brugge nog niet leiden.

Nieuwe hoofdcoach en staf

De club bevestigde op haar officiële kanalen dat er een mondeling akkoord is bereikt met Oosting, 53 jaar. Hij is een voormalig profvoetballer en werkte de afgelopen jaren als trainer in de Nederlandse eredivisie. Bij RKC Waalwijk en later bij FC Twente bouwde hij ervaring op. Met Twente bereikte hij vorig seizoen een sterk Europees parcours.

Naast Oosting wordt ook Nicky Hofs toegevoegd aan de technische staf. De 42-jarige Nederlander zal als assistent mee instaan voor de sportieve begeleiding.

Contract en startdatum

Het papierwerk wordt de komende dagen afgerond. Oosting krijgt een overeenkomst voor 2,5 seizoenen. De officiële startdatum van zijn opdracht is maandag 1 december. Vanaf dan neemt hij samen met Hofs de dagelijkse leiding over de ploeg op zich. Tot die tijd blijft de huidige staf verantwoordelijk voor de trainingen en wedstrijden.

Interimsituatie

Voor de eerstvolgende competitiewedstrijd tegen Club Brugge zal Oosting nog niet op de bank zitten. Faris Haroun neemt tijdelijk de rol van hoofdtrainer op zich. Hij wordt daarbij ondersteund door de overige stafleden.

