Problemen nog niet van de baan: Pro League reageert meteen na berichtgeving DAZN

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
Problemen nog niet van de baan: Pro League reageert meteen na berichtgeving DAZN

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De onzekerheid rond de uitzendingen van de Belgische Pro League leek helemaal van de baan. DAZN bevestigde dat de wedstrijden van dit weekend toch te zien zullen zijn, net als die van de rest van het seizoen.

We gaven het eerder op vrijdag al aan: DAZN gaf in een mail aan dat ze de rest van het seizoen wedstrijden van de Jupiler Pro League en Challenger Pro League zouden uitzenden.

“Beste,
We bevestigen graag dat je alle Pro League wedstrijden van komend weekend vanop de eerste rij zal kunnen bekijken op het DAZN platform."

“DAZN had aangeboden aan de Pro League om de wedstrijden tot het einde van dit seizoen te produceren en uit te zenden, om de impact van het einde van het contract op de voetbalfans zoveel mogelijk te beperken, en Pro League heeft vervolgens aan DAZN verzocht om dit te doen.”

“Dit betekent dat de Pro League content tot het einde van het seizoen beschikbaar zal zijn als onderdeel van jouw abonnement. Mocht de Pro League content voor het einde van het seizoen alsnog niet beschikbaar zijn via jouw abonnement, bevestigen we voor alle duidelijkheid dat DAZN, overeenkomstig de consumentenwetgeving, klanten de mogelijkheid zal bieden om over te schakelen naar een alternatief product tegen een lagere prijs, en alleszins dat klanten de mogelijkheid zullen hebben om met onmiddellijke ingang hun abonnement op te zeggen.”

Lees ook... Uitsluitsel is gegeven: DAZN komt met heel groot nieuws voor de voetbalfans“Wanneer een klant één van deze opties kiest, worden vooraf betaalde abonnementsgelden onmiddellijk terugbetaald zoals wettelijk voorzien. Met vriendelijke groet,
Het DAZN-team”

Probleem nog niet van de baan?

Dat is de volledige mail van DAZN die zo op de site van Het Laatste Nieuws is gezet. De Pro League heeft het bericht ondertussen wel al van enige nuance voorzien.

De Pro League zelf spreekt de “premature communicatie” namelijk tegen. Daar klinkt het dat het contract nog loopt en benadrukken ze dat “DAZN hun plichten uit het contract moet nakomen." Ook Sporza geeft aan dat er over de rest van het seizoen nog geen duidelijkheid is. Proximus en Telenet zouden de zaak op de voeten volgen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

Uitsluitsel is gegeven: DAZN komt met heel groot nieuws voor de voetbalfans

Uitsluitsel is gegeven: DAZN komt met heel groot nieuws voor de voetbalfans

17:00
6
"Meer regels op uitzendrechten nodig": Vlaams Parlement eist uitleg van DAZN & co

"Meer regels op uitzendrechten nodig": Vlaams Parlement eist uitleg van DAZN & co

13:30
9
Zet Anderlecht straks echt voet naast Club Brugge en Union? "We zijn korter aan het komen"

Zet Anderlecht straks echt voet naast Club Brugge en Union? "We zijn korter aan het komen"

19:30
Opvolging Vandenhaute: Anderlecht mengt zich in debatten met Union SG en Club Brugge

Opvolging Vandenhaute: Anderlecht mengt zich in debatten met Union SG en Club Brugge

13:00
Club Brugge-icoon blij met Genk en Union, maar met stevige kritiek richting Club Brugge

Club Brugge-icoon blij met Genk en Union, maar met stevige kritiek richting Club Brugge

19:00
Faris Haroun neemt de honneurs waar: veelvuldige domper voor Antwerp tegen Club Brugge

Faris Haroun neemt de honneurs waar: veelvuldige domper voor Antwerp tegen Club Brugge

16:30
4
Club Brugge - Antwerp en de Brusselse derby op het programma: deze scheidsrechters fluiten op speeldag 16

Club Brugge - Antwerp en de Brusselse derby op het programma: deze scheidsrechters fluiten op speeldag 16

12:20
1
Anderlecht wordt speciale wedstrijd voor David Hubert: "Met sommigen klikte het niet"

Anderlecht wordt speciale wedstrijd voor David Hubert: "Met sommigen klikte het niet"

15:15
Kompany verdedigt speler van Bayern München na eerste nederlaag: "Ik ben een beetje verbaasd"

Kompany verdedigt speler van Bayern München na eerste nederlaag: "Ik ben een beetje verbaasd"

19:40
Arteta komt met belangrijke update over Leandro Trossard

Arteta komt met belangrijke update over Leandro Trossard

19:25
KV Mechelen de revelatie van het seizoen? Daar heeft Wouter Vrancken wel iets over te zeggen

KV Mechelen de revelatie van het seizoen? Daar heeft Wouter Vrancken wel iets over te zeggen

16:45
Club Brugge, Genk en Union geven de Europese burger moed: extra tickets binnen handbereik

Club Brugge, Genk en Union geven de Europese burger moed: extra tickets binnen handbereik

15:00
Opvallende statistiek Champions League: Dimata véél beter dan al de rest, verrassende Belg op plaats twee

Opvallende statistiek Champions League: Dimata véél beter dan al de rest, verrassende Belg op plaats twee

17:20
Pocognoli mist iets bij Monaco ... wat de kracht van Union net is

Pocognoli mist iets bij Monaco ... wat de kracht van Union net is

18:40
Ivan Leko moet slikken voor wedstrijd tegen STVV, dat "op verdiende plaats staat"

Ivan Leko moet slikken voor wedstrijd tegen STVV, dat "op verdiende plaats staat"

17:40
Franky Van der Elst is zeer duidelijk over nieuwe coach Antwerp

Franky Van der Elst is zeer duidelijk over nieuwe coach Antwerp

15:30
LIVE: KV Mechelen op roze wolk en Standard met twijfels: wie vangt de belangrijke afwezigheden het best op?

LIVE: KV Mechelen op roze wolk en Standard met twijfels: wie vangt de belangrijke afwezigheden het best op?

10:45
Besnik Hasi licht tipje van de sluier op voor match tegen Union: "Hij is klaar, zijn reactie deed me deugd"

Besnik Hasi licht tipje van de sluier op voor match tegen Union: "Hij is klaar, zijn reactie deed me deugd"

14:48
DONE DEAL: KAA Gent blijft geloven in de toekomst met contract voor zoon van bekende voetballer

DONE DEAL: KAA Gent blijft geloven in de toekomst met contract voor zoon van bekende voetballer

16:00
Top 24 in gevaar: zo ziet Vanhaezebrouck de kansen van Club Brugge en Union

Top 24 in gevaar: zo ziet Vanhaezebrouck de kansen van Club Brugge en Union

08:40
14
Jonas De Roeck beseft dat hij heel grote uitdaging aannam: dit is het probleem bij Club NXT

Jonas De Roeck beseft dat hij heel grote uitdaging aannam: dit is het probleem bij Club NXT

15:45
Net nu: DAZN sluit nieuwe megadeal van vijf miljard euro met LaLiga in Spanje

Net nu: DAZN sluit nieuwe megadeal van vijf miljard euro met LaLiga in Spanje

18:00
1
Benito Raman praat openhartig over het verlies van zijn vader: "Ik heb spijt"

Benito Raman praat openhartig over het verlies van zijn vader: "Ik heb spijt"

08:22
Voormalige coach scherp voor Antwerp: "Het draait altijd om hetzelfde: geld"

Voormalige coach scherp voor Antwerp: "Het draait altijd om hetzelfde: geld"

12:00
12
Filip Joos lyrisch over jonge Belg: "Gaat bij de absolute Europese top raken én mee naar WK"

Filip Joos lyrisch over jonge Belg: "Gaat bij de absolute Europese top raken én mee naar WK"

14:20
5
Wat met de top-24 voor Club (en Union)? Vanaken & co laten er geen twijfel over bestaan - en er is één grote opsteker

Wat met de top-24 voor Club (en Union)? Vanaken & co laten er geen twijfel over bestaan - en er is één grote opsteker

06:00
Beerschot moeit zich in promotiedebat: Nick Shinton onthult hoe het succes tot stand komt

Beerschot moeit zich in promotiedebat: Nick Shinton onthult hoe het succes tot stand komt

16:15
1
'Anderlecht denkt aan 16-jarig talent maar krijgt concurrentie van Manchester United, City en Villarreal'

'Anderlecht denkt aan 16-jarig talent maar krijgt concurrentie van Manchester United, City en Villarreal'

11:00
Wesley Sonck maakt zich bijzonder druk in spelers KAA Gent: "Denk toch eens twee seconden na"

Wesley Sonck maakt zich bijzonder druk in spelers KAA Gent: "Denk toch eens twee seconden na"

12:40
Anderlecht pakt uit in Brussel en strijkt neer op de Grote Markt

Anderlecht pakt uit in Brussel en strijkt neer op de Grote Markt

10:30
🎥 In Duivelse vorm? Jonge Belg klopt steeds nadrukkelijker op de deur met schitterende prestatie in Europa

🎥 In Duivelse vorm? Jonge Belg klopt steeds nadrukkelijker op de deur met schitterende prestatie in Europa

14:00
1
Bij KV Kortrijk zit er eentje met revanchegevoelens: "Ik kijk al uit om tegen Yves Vanderhaeghe te spelen"

Bij KV Kortrijk zit er eentje met revanchegevoelens: "Ik kijk al uit om tegen Yves Vanderhaeghe te spelen"

13:15
Grote terugkeer bij Anderlecht: Olivier Renard verwacht er veel van

Grote terugkeer bij Anderlecht: Olivier Renard verwacht er veel van

07:00
1
Voor duel tussen Wilrijk en ASV Geel spaart Urbain Spaenhoven kritiek niet: "Ze gaan ten onder aan ego's"

Voor duel tussen Wilrijk en ASV Geel spaart Urbain Spaenhoven kritiek niet: "Ze gaan ten onder aan ego's"

11:10
1
Ze probeerden Zulte Waregem en RWDM al over te nemen: dit zijn de nieuwe potentiële investeerders van Standard

Ze probeerden Zulte Waregem en RWDM al over te nemen: dit zijn de nieuwe potentiële investeerders van Standard

06:30
25
Wedstrijd van de laatste kans: dit weekend wordt bepalend voor JPL-coach

Wedstrijd van de laatste kans: dit weekend wordt bepalend voor JPL-coach

10:45
9

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 16
KV Mechelen KV Mechelen 20:45 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 29/11 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 29/11 Cercle Brugge Cercle Brugge
Charleroi Charleroi 29/11 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 30/11 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 30/11 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 30/11 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 30/11 STVV STVV

Nieuwste reacties

Standard 2.0 Standard 2.0 over KV Mechelen - Standard: - Piereke. Piereke. over Club Brugge - Antwerp: - ruud 1961 ruud 1961 over Uitsluitsel is gegeven: DAZN komt met heel groot nieuws voor de voetbalfans Swakke25 Swakke25 over Net nu: DAZN sluit nieuwe megadeal van vijf miljard euro met LaLiga in Spanje Piereke. Piereke. over Faris Haroun neemt de honneurs waar: veelvuldige domper voor Antwerp tegen Club Brugge Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Voormalige coach scherp voor Antwerp: "Het draait altijd om hetzelfde: geld" Star.CSR Star.CSR over 🎥 Belgische keeper verrast Europa: wat Mike Penders doet, zie je zelden ontleder ontleder ontleder ontleder over Wedstrijd van de laatste kans: dit weekend wordt bepalend voor JPL-coach Walter Baseggio Walter Baseggio over "Meer regels op uitzendrechten nodig": Vlaams Parlement eist uitleg van DAZN & co -URKO -URKO over "Een ander verhaal": Jacky Mathijssen haalt optimisme van KRC Genk onderuit Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved