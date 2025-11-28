Problemen nog niet van de baan: Pro League reageert meteen na berichtgeving DAZN

De onzekerheid rond de uitzendingen van de Belgische Pro League leek helemaal van de baan. DAZN bevestigde dat de wedstrijden van dit weekend toch te zien zullen zijn, net als die van de rest van het seizoen.

We gaven het eerder op vrijdag al aan: DAZN gaf in een mail aan dat ze de rest van het seizoen wedstrijden van de Jupiler Pro League en Challenger Pro League zouden uitzenden.

“Beste,

We bevestigen graag dat je alle Pro League wedstrijden van komend weekend vanop de eerste rij zal kunnen bekijken op het DAZN platform."

“DAZN had aangeboden aan de Pro League om de wedstrijden tot het einde van dit seizoen te produceren en uit te zenden, om de impact van het einde van het contract op de voetbalfans zoveel mogelijk te beperken, en Pro League heeft vervolgens aan DAZN verzocht om dit te doen.”

“Dit betekent dat de Pro League content tot het einde van het seizoen beschikbaar zal zijn als onderdeel van jouw abonnement. Mocht de Pro League content voor het einde van het seizoen alsnog niet beschikbaar zijn via jouw abonnement, bevestigen we voor alle duidelijkheid dat DAZN, overeenkomstig de consumentenwetgeving, klanten de mogelijkheid zal bieden om over te schakelen naar een alternatief product tegen een lagere prijs, en alleszins dat klanten de mogelijkheid zullen hebben om met onmiddellijke ingang hun abonnement op te zeggen.”

"Wanneer een klant één van deze opties kiest, worden vooraf betaalde abonnementsgelden onmiddellijk terugbetaald zoals wettelijk voorzien. Met vriendelijke groet,

Het DAZN-team”

Probleem nog niet van de baan?

Dat is de volledige mail van DAZN die zo op de site van Het Laatste Nieuws is gezet. De Pro League heeft het bericht ondertussen wel al van enige nuance voorzien.

De Pro League zelf spreekt de “premature communicatie” namelijk tegen. Daar klinkt het dat het contract nog loopt en benadrukken ze dat “DAZN hun plichten uit het contract moet nakomen." Ook Sporza geeft aan dat er over de rest van het seizoen nog geen duidelijkheid is. Proximus en Telenet zouden de zaak op de voeten volgen.