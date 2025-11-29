Dé troef van JPL-laagvlieger die zelf naar het WK gaat en ooit 22 miljoen euro waard was

Dé troef van JPL-laagvlieger die zelf naar het WK gaat en ooit 22 miljoen euro waard was
Foto: © photonews

Alireza Jahanbakhsh heeft niet voor de gemakkelijkste weg gekozen door naar Dender te komen. Maar het team heeft niet meer verloren sinds hij speelgerechtigd is. En binnen een dikke zes maanden is er het WK in de VS, Canada en Mexico.

Gezien het rampzalige begin van het seizoen heeft Dender niet moeilijk gedaan en ermee ingestemd om na het sluiten van de transfermarkt meerdere contractloze spelers aan te trekken. Onder hen kan Alireza Jahanbakhsh bogen op een mooie carrière (hij werd meer dan 22 miljoen euro waard geacht door Brighton & Hove Albion in 2018), maar hij zat nu al enkele maanden zonder club.

Niet ideaal met het oog op het WK 2026. Iran is een van de gekwalificeerde landen, Jahanbakhsh is een van de historische pijlers van het team, maar hij kon het zich niet veroorloven om naar het WK te gaan zonder gespeeld te hebben. Sinds begin deze maand krijgt hij weer ritme in de Pro League.

"Met het WK in gedachten moest ik natuurlijk een club vinden, en zo ben ik bij Dender terechtgekomen. Ik heb er met mijn familie, mijn zaakwaarnemer en de coach over gesproken, en ik voelde dat dit de juiste keuze was", legt hij uit aan Het Laatste Nieuws.

Alireza wil vechten voor behoud in Jupiler Pro League

Dender is echter de laatste in de Pro League: "Ik ben niet bang om te vechten voor behoud. Hetzelfde gold voor NEC Nijmegen tijdens mijn eerste seizoen in Nederland. We konden destijds degradatie in Nijmegen niet vermijden, maar zijn het jaar erop opnieuw gepromoveerd."

Alireza Jahanbakhsh kon deelnemen aan de laatste twee wedstrijden van Dender, met een mooie 4 op 6 als resultaat: "Ik zie mijn transfer als een win-winsituatie. Ik kan mijn ervaring bij Dender inzetten en me persoonlijk voorbereiden op het Wereldkampioenschap."

