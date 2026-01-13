'Goed nieuws voor Anderlecht: speler is klaar voor monstercontract'

'Goed nieuws voor Anderlecht: speler is klaar voor monstercontract'
Marco Kana groeit uit tot een vaste waarde bij RSC Anderlecht. Zijn positie versterkt zich gestaag en de volgende stap in zijn traject wordt duidelijker. De sportieve leiding ziet zijn ontwikkeling als een logisch gevolg van zijn profiel.

Groeiende rol binnen de spelersgroep

Kana draagt al langer bijnamen die verwijzen naar zijn inzicht en maturiteit. Hij wordt niet voor niks de professor of zelfs de nieuwe Kompany genoemd, zo meldt La Dernière Heure.

In de kleedkamer behoort hij tot de spelers die spontaan aandacht krijgen. Zijn reputatie als betrouwbare stem binnen de groep is de voorbije maanden verder toegenomen.

De clubleiding wil zijn status formaliseren via een langdurige overeenkomst. Anderlecht heeft hem een voorstel gedaan dat zijn engagement met vijf jaar verlengt en zijn loon optrekt, zo meldt de Waalse krant.

Volgende stap binnen RSCA

De 23‑jarige speler, die na een eerdere terugval opnieuw op drie miljoen marktwaarde staat, zou bewust klaar zijn om voor continuïteit te kiezen, goed wetende ook waar hij vandaan komt.

Zijn ambities zijn groot, maar hij houdt vast aan een geleidelijke opbouw. De club ziet dat ritme als passend bij zijn profiel en rol.

De bedoeling is dat Kana op termijn een leidende positie opneemt binnen de ploeg. Kana moet de rol van patron kunnen opnemen. Kana is bereid zich voor langere tijd aan de club verbinden.

