Waarom Club Brugge-voorzitter Verhaeghe er deze keer niet euforisch bij zat, zelfs een beetje gefrustreerd

De Gouden Schoen werd weeral een groot succes voor Club Brugge. Ondanks dat ze naast de landstitel grepen, domineerde blauw-zwart de debatten met de volledige top drie. Al zorgde de volgorde ervan voor toch wat frustratie bij voorzitter/eigenaar Bart Verhaeghe.

Het was een opvallend beeld net na de bekendmaking: Bart Verhaeghe bleef - net als Christos Tzolis - minutenlang aan zijn tafel zitten terwijl de rest van de sportieve leiding elkaar handshakes gaf. Vreemd, aangezien Jashari de Gouden Schoen had gewonnen als speler van Club Brugge?

Verhaeghe is die transfersoap met Jashari niet vergeten

Er waren genoeg achterliggende redenen voor de reactie. Verhaeghe is dicht bij de sportieve werking van zijn club betrokken en de situatie van afgelopen zomer ligt nog heel vers in zijn geheugen. Dat Jashari het heel hard wou spelen om zijn transfer naar AC Milan erdoor te duwen, wrong zwaar bij de ondernemer.

Maar vooral: hij wou Christos Tzolis als winnaar zien. Gezien die zijn statistieken ging iedereen bij Club ervan uit dat hij zou winnen. Heel de week was de Griek al door iedereen aangesproken over zijn status als topfavoriet. Ook door Verhaeghe, al hadden een paar mensen in de sportieve leiding al voor voorzichtigheid gepleit.

De Gouden Schoen was een extra onderhandelingsitem geweest voor Tzolis

Verhaeghe wil zijn club in de Europese subtop zien en kijkt daarvoor naar clubs als Ajax en PSV, die hun spelers voor vele miljoenen verkopen. Intussen zit Club ook op dat niveau, maar voor Verhaeghe kan het altijd beter. Tzolis moet daarvan het nieuwe hoogtepunt worden komende zomer.

Een Gouden Schoen is niet meteen iets waar geïnteresseerde clubs mee bezig zijn, maar aan de onderhandelingstafel komt het uiteraard ter sprake. Als 'beste speler van de Jupiler Pro League' kan je daarmee de prijs wel een paar miljoen opdrijven.



Die magische kaap van 40 miljoen euro, daar mikt Club Brugge immers op. Dat een speler die ze ook voor een recordbedrag verkochten nu met het kleinood mocht pronken, is natuurlijk een eer, maar het levert niks extra meer op. Bart Verhaeghe zag dat allemaal zondag door zijn hoofd schieten. Echt vieren was er dus niet bij.