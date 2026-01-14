🎥 "Een schande, stelletje slappe lullen!": John van den Brom (ex-Genk en Anderlecht) kookt helemaal over

John van den Brom liet zich dinsdagavond helemaal gaan tijdens het bekerduel tussen Utrecht en FC Twente. Na een controversiële beslissing van de scheidsrechter kookten de frustraties openlijk over.

John van den Brom is gekende naam in het Belgische voetbal. De Nederlander was in het verleden coach van Anderlecht en Racing Genk in de Jupiler Pro League. Tegenwoordig is hij hoofdtrainer van FC Twente.

Dinsdagavond stond hij langs de zijlijn bij het bekerduel tussen Utrecht en zijn club. De thuisploeg, Utrecht, kwam al snel op voorsprong. Na 12 minuten spelen maakte Dani de Wit er 1-0 van.

Van den Brom ontploft na afgekeurd doelpunt

Rond het uur maakte Sam Lammers gelijk voor Twente, al was de vreugde van korte duur. De scheidsrechter besloot om het doelpunt af te keuren omdat hij voordien een fout van Zerrouki zag.

Best een opvallende beslissing van de ref, aangezien het om een normale aanvallende actie leek te gaan. Alleen zou Zerrouki met zijn pass ook een speler hebben geraakt, waarvoor hij zelfs een gele kaart gaf. Weinig fans leken begrip te hebben voor de beslissing van de ref.



Ook van den Brom moest er helemaal niets van weten. "Echt een schande, jongen! Echt", schreeuwde hij langs het veld richting de refs. "Stelletje slappe lullen zijn jullie, man", ging de Nederlander verder, volgende beelden gedeeld door ESPN. Twente won uiteindelijk nog met 1-2.