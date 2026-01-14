Leider Union onder druk: Christian Burgess ziet kritiek van fans als signaal

Leider Union onder druk: Christian Burgess ziet kritiek van fans als signaal
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Union SG blijft leider, maar ging met gemengde gevoelens de winterstop in. Het puntenverlies tegen Cercle Brugge zorgde voor frustratie op én naast het veld, met een opvallend moment tussen spelers en supporters als gevolg.

Union SG staat nog steeds op de eerste plaats in het klassement maar liet voor de winterstop wat steken vallen. De supporters lieten hun ongenoegen vooral blijken na het 1-1-gelijkspel tegen Cercle Brugge op de laatste speeldag van 2025.

Anouar Ait El Hadj wou een liedje beginnen maar de fans gingen waren meteen mee met het verhaal. De aanvallende middenvelder besloot om met een duim naar beneden te reageren. In een interview met DAZN kwam coach David Hubert er nog eens op terug.

Frustratie van de fans als wake-upcall

"Wij waren zelf ook teleurgesteld dat we niet met de winst en een 6 op 6 het jaar 2025 konden eindigen. Dat was de frustratie die er heerste, in ‘the heat of the moment’", vertelde hij.

Ook Christian Burgess liet zich uit over de situatie. Hij vond het een nodige wake-up call. "Ik vond het niet erg, ik vond het zelfs leuk. Iedereen in de club moet meer van zichzelf eisen", stelde de centrale verdediger.

Lees ook... Spijtig nieuws voor Rob Schoofs met oog op bekermatch van Union
"6 op 15 was niet voldoende volgens mij. Wij moeten hen meer geven en beter spelen. Ik ben blij dat ze ons aan die norm hielden. Het kan niet altijd rozengeur en maneschijn zijn. Ik kijk ernaar uit om het tij te keren. Voor hen, voor ons en voor iedereen van deze club", besluit Burgess.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Union SG
FCV Dender EH
Christian Burgess
David Hubert

Meer nieuws

OFFICIEEL: Sofiane Boufal heeft zijn nieuwe club helemaal beet

OFFICIEEL: Sofiane Boufal heeft zijn nieuwe club helemaal beet

15:00
Spijtig nieuws voor Rob Schoofs met oog op bekermatch van Union

Spijtig nieuws voor Rob Schoofs met oog op bekermatch van Union

12:20
Tien jaar zonder prijs? Anderlecht beseft wat er op het spel staat

Tien jaar zonder prijs? Anderlecht beseft wat er op het spel staat

14:40
Besnik Hasi spreekt zich uit over gevoelig dossier bij paars-wit

Besnik Hasi spreekt zich uit over gevoelig dossier bij paars-wit

14:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 14/01: Mebude - Nainggolan - Mbe Soh - Gueye - Teague - Angulo - Mitrovic

Transfernieuws en Transfergeruchten 14/01: Mebude - Nainggolan - Mbe Soh - Gueye - Teague - Angulo - Mitrovic

13:50
OFFICIEEL: KAA Gent haalt ook nog een Japanner

OFFICIEEL: KAA Gent haalt ook nog een Japanner

13:40
Voor het eerst te zien voor kraker tegen KAA Gent: Anderlecht verrast met opvallende nieuwigheid

Voor het eerst te zien voor kraker tegen KAA Gent: Anderlecht verrast met opvallende nieuwigheid

13:30
1
Westerlo passeert alweer langs de kassa: aanvaller trekt naar Turkije

Westerlo passeert alweer langs de kassa: aanvaller trekt naar Turkije

13:50
"Ik weet dat het al vrij ver staat": La Louvière bereidt zich voor op komst van overbodige Anderlecht-speler

"Ik weet dat het al vrij ver staat": La Louvière bereidt zich voor op komst van overbodige Anderlecht-speler

13:00
Dubbele opsteker voor Anderlecht: Hasi ziet kern versterken net voor tweeluik met Gent

Dubbele opsteker voor Anderlecht: Hasi ziet kern versterken net voor tweeluik met Gent

12:40
Radja Nainggolan wil nog steeds weg, maar Lokeren neemt stevig standpunt in

Radja Nainggolan wil nog steeds weg, maar Lokeren neemt stevig standpunt in

12:27
Slechts voor de tweede keer ooit: STVV'er gaat met de eer lopen

Slechts voor de tweede keer ooit: STVV'er gaat met de eer lopen

13:15
'Beerschot verliest zijn aanvoerder aan JPL-club'

'Beerschot verliest zijn aanvoerder aan JPL-club'

12:00
10
Carolo's dwingen respect af op én naast het veld: waarom dit Charleroi anders aanvoelt

Carolo's dwingen respect af op én naast het veld: waarom dit Charleroi anders aanvoelt

11:40
Club Brugge-aanvoerder Hans Vanaken is eerlijk na verrassende bekerexit tegen Charleroi

Club Brugge-aanvoerder Hans Vanaken is eerlijk na verrassende bekerexit tegen Charleroi

10:30
4
Opvallend: voormalige Pro League-spits trekt naar China

Opvallend: voormalige Pro League-spits trekt naar China

11:20
OFFICIEEL: Westerlo heeft nieuwe versterking op het middenveld beet

OFFICIEEL: Westerlo heeft nieuwe versterking op het middenveld beet

11:17
Oosting prevelt schietgebedje en bidt tot clubleiding om "dodelijk duo" niet te laten vertrekken Reactie

Oosting prevelt schietgebedje en bidt tot clubleiding om "dodelijk duo" niet te laten vertrekken

09:45
5
OFFICIEEL: Voormalige speler van Zulte Waregem, Club Brugge en Antwerp zit zonder club na rampzalig avontuur

OFFICIEEL: Voormalige speler van Zulte Waregem, Club Brugge en Antwerp zit zonder club na rampzalig avontuur

11:00
De eerste contacten zijn gelegd: 'grote Europese clubs tonen concrete interesse in Nilson Angulo'

De eerste contacten zijn gelegd: 'grote Europese clubs tonen concrete interesse in Nilson Angulo'

09:30
1
OFFICIEEL: KV Mechelen neemt (voorlopig) afscheid van zomeraanwinst

OFFICIEEL: KV Mechelen neemt (voorlopig) afscheid van zomeraanwinst

10:00
🎥 Alles liep even uit de hand bij Club Brugge: Ivan Leko is duidelijk over gedrag van speler

🎥 Alles liep even uit de hand bij Club Brugge: Ivan Leko is duidelijk over gedrag van speler

08:40
18
Mehdi Bayat kondigt plots groot nieuws aan bij Charleroi na bekerstunt tegen Club Brugge

Mehdi Bayat kondigt plots groot nieuws aan bij Charleroi na bekerstunt tegen Club Brugge

08:20
3
KAA Gent, Union en Club Brugge vissen achter het net voor JPL-aanvaller

KAA Gent, Union en Club Brugge vissen achter het net voor JPL-aanvaller

07:40
1
🎥 "Een schande, stelletje slappe lullen!": John van den Brom (ex-Genk en Anderlecht) kookt helemaal over

🎥 "Een schande, stelletje slappe lullen!": John van den Brom (ex-Genk en Anderlecht) kookt helemaal over

09:00
1
Bekerdroom van Club Brugge spat uiteen: Hugo Vetlesen trekt pijnlijke conclusie

Bekerdroom van Club Brugge spat uiteen: Hugo Vetlesen trekt pijnlijke conclusie

08:00
1
Kerk wijst meteen naar ploegmaat na winning goal: "Was belediging geweest voor hem" Reactie

Kerk wijst meteen naar ploegmaat na winning goal: "Was belediging geweest voor hem"

07:30
1
Dit heeft Club-coach Ivan Leko te zeggen na zeer pijnlijke bekeruitschakeling tegen Charleroi

Dit heeft Club-coach Ivan Leko te zeggen na zeer pijnlijke bekeruitschakeling tegen Charleroi

07:20
15
La Louvière met opgeheven hoofd uit beker: "Match niet gewonnen, vertrouwen wél" Reactie

La Louvière met opgeheven hoofd uit beker: "Match niet gewonnen, vertrouwen wél"

07:00
'Winterse oplossing in de maak voor overbodige Mitrovic bij KAA Gent'

'Winterse oplossing in de maak voor overbodige Mitrovic bij KAA Gent'

07:00
2
'Beerschot krijgt goed nieuws te horen over nieuwe spits'

'Beerschot krijgt goed nieuws te horen over nieuwe spits'

06:30
1
Een nagelbijter tot minuut 120 maar Antwerp knokt La Louvière uit de Beker van België

Een nagelbijter tot minuut 120 maar Antwerp knokt La Louvière uit de Beker van België

23:08
'Goed nieuws voor Anderlecht: speler is klaar voor monstercontract'

'Goed nieuws voor Anderlecht: speler is klaar voor monstercontract'

23:00
17
Charleroi schakelt Club Brugge uit en zorgt nu al voor de stunt van de Croky Cup

Charleroi schakelt Club Brugge uit en zorgt nu al voor de stunt van de Croky Cup

22:31
'Zulte Waregem mikt hoog en wil Engelse sensatie in huis halen'

'Zulte Waregem mikt hoog en wil Engelse sensatie in huis halen'

23:30
KAA Gent pakt uit met wijziging voor supporters: "Vanaf match tegen Anderlecht"

KAA Gent pakt uit met wijziging voor supporters: "Vanaf match tegen Anderlecht"

22:30

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 20
Seraing Seraing 16/01 RWDM Brussels RWDM Brussels
Jong Genk Jong Genk 16/01 Lommel SK Lommel SK
RSCA Futures RSCA Futures 17/01 KAA Gent KAA Gent
Eupen Eupen 17/01 SK Beveren SK Beveren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 17/01 KV Kortrijk KV Kortrijk
Luik FC Luik FC 17/01 Francs Borains Francs Borains
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 18/01 KSC Lokeren KSC Lokeren
K Beerschot VA K Beerschot VA 18/01 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

Nieuwste reacties

Deno Deno over 'Winterse oplossing in de maak voor overbodige Mitrovic bij KAA Gent' Kellner Kellner over 'Beerschot verliest zijn aanvoerder aan JPL-club' Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Club Brugge-aanvoerder Hans Vanaken is eerlijk na verrassende bekerexit tegen Charleroi DKMA DKMA over Karl Vannieuwkerke spaart zijn kritiek niet en doet boekje open over de Gouden Schoen Stigo12 Stigo12 over 📷 OFFICIEEL Rode Duivel trekt naar de Franse competitie FCB vo altijd FCB vo altijd over Dit heeft Club-coach Ivan Leko te zeggen na zeer pijnlijke bekeruitschakeling tegen Charleroi rinus michels rinus michels over De eerste contacten zijn gelegd: 'grote Europese clubs tonen concrete interesse in Nilson Angulo' OH boy OH boy over Zware financiële aderlating voor Antwerp: Van Den Bosch vertrekt transfervrij Artevelde Artevelde over Voor het eerst te zien voor kraker tegen KAA Gent: Anderlecht verrast met opvallende nieuwigheid Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Alles liep even uit de hand bij Club Brugge: Ivan Leko is duidelijk over gedrag van speler Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved