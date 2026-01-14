Leider Union onder druk: Christian Burgess ziet kritiek van fans als signaal

Union SG blijft leider, maar ging met gemengde gevoelens de winterstop in. Het puntenverlies tegen Cercle Brugge zorgde voor frustratie op én naast het veld, met een opvallend moment tussen spelers en supporters als gevolg.

Union SG staat nog steeds op de eerste plaats in het klassement maar liet voor de winterstop wat steken vallen. De supporters lieten hun ongenoegen vooral blijken na het 1-1-gelijkspel tegen Cercle Brugge op de laatste speeldag van 2025.

Anouar Ait El Hadj wou een liedje beginnen maar de fans gingen waren meteen mee met het verhaal. De aanvallende middenvelder besloot om met een duim naar beneden te reageren. In een interview met DAZN kwam coach David Hubert er nog eens op terug.

Frustratie van de fans als wake-upcall

"Wij waren zelf ook teleurgesteld dat we niet met de winst en een 6 op 6 het jaar 2025 konden eindigen. Dat was de frustratie die er heerste, in ‘the heat of the moment’", vertelde hij.

Ook Christian Burgess liet zich uit over de situatie. Hij vond het een nodige wake-up call. "Ik vond het niet erg, ik vond het zelfs leuk. Iedereen in de club moet meer van zichzelf eisen", stelde de centrale verdediger.

"6 op 15 was niet voldoende volgens mij. Wij moeten hen meer geven en beter spelen. Ik ben blij dat ze ons aan die norm hielden. Het kan niet altijd rozengeur en maneschijn zijn. Ik kijk ernaar uit om het tij te keren. Voor hen, voor ons en voor iedereen van deze club", besluit Burgess.