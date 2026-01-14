OFFICIEEL: KAA Gent haalt ook nog een Japanner

KAA Gent haalt een nieuwe jonge verdediger binnen voor de beloftenploeg. De Japanner Sota Tsukuda (18) komt op huurbasis over van Yokohama FC.

Tsukuda is een linkerflankverdediger die in Japan bij Yokohama werd opgeleid en dit seizoen deel uitmaakte van de J1 League-selectie.

Bij Yokohama FC droeg hij het rugnummer 45 en behoort hij tot de verdedigers, maar speelminuten in de J1 League bleven voorlopig beperkt.

KAA Gent haalde Sota Tsukuda voor de beloftenploeg

De jonge Japanner staat bekend om zijn technische kwaliteiten aan de bal en zijn offensieve bijdrage vanaf de linkerzijde.

Zijn flexibiliteit en opbouwende vaardigheden passen goed bij het dominante, verzorgde voetbal dat Jong KAA Gent wil spelen.



Gent heeft in Tsukuda een aankoopoptie opgenomen in de huurovereenkomst, wat kan leiden tot een permanente transfer als hij weet te overtuigen.