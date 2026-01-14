Opvallend: Standard haalt nog een doelman in huis, die eerder al op Sclessin rondliep

Standard haalt een nieuwe naam binnen voor zijn B-ploeg. Oregan Ravet (24) traint voortaan mee met SL16, na zijn vertrek bij OHL.

De komst van Ravet volgt kort na die van Belmin Dizdarevic. Met hem erbij heeft het team voldoende doelmannen voor de trainingen.

Het doel is dat Ravet zijn vorm en niveau opnieuw kan bereiken, zodat hij een betrouwbare optie wordt voor de staf. Hij kan de A-ploeg ook helpen bij de trainingen.

Oregan Ravet traint opnieuw bij Standard

Voor Ravet is het een terugkeer naar bekende grond. Hij werd deels opgeleid bij Standard voordat hij naar OH Leuven trok.

Aan Den Dreef zat hij af en toe op de bank in 1A, maar speelde vooral in de reserven, in Eerste Nationale.



Zijn contract bij OHL werd afgelopen zomer niet verlengd, waardoor Ravet nu als vrije speler beschikbaar was voor SL16.