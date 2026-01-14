Slechts voor de tweede keer ooit: STVV'er gaat met de eer lopen

Keisuke Goto krijgt zondag een extra ereteken bij STVV. De Japanse spits mag tegen OH Leuven het gouden Pro Scorer-logo dragen, de opvolger van de Gouden Stier.

Goto deelt de koppositie in de topschuttersstand met acht doelpunten. Omdat hij de meeste goals op verplaatsing maakte, is het embleem voor hem.

Zes van zijn acht treffers vielen buitenshuis. Daarmee doet hij beter dan zijn concurrenten en beloont de Pro League zijn efficiëntie.

Enkel Aboubakary Koita droeg voor Gotot als STVV'er ooit het topschuttersshirt

Het is pas de tweede keer dat een Kanarie dit gouden shirt mag dragen. Opvallend genoeg lukte dat eerder niet voor Gianni Bruno of Adriano Bertaccini.

Zij scoorden wel vlot, maar moesten in hun seizoenen telkens minstens één spits voor zich dulden in de ranking.



De enige STVV’er die Goto voorging, was Aboubakary Koïta. Hij droeg het gouden logo twee speeldagen lang in het seizoen 2022-2023.