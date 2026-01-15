Basisspeler van Anderlecht mikt voluit op bekerwinst: "Ik ben een winnaar"

Lorenz Lomme
Basisspeler van Anderlecht mikt voluit op bekerwinst: "Ik ben een winnaar"
RSC Anderlecht speelt vanavond in de beker tegen KAA Gent. Nathan Saliba en co willen tegen de Buffalo's een ticket afdwingen voor de halve finales. De Canadees heeft zijn start niet gemist in onze hoofdstad.

De 21-jarige Saliba kwam afgelopen zomer over van het Canadese Montréal. Anderlecht betaalde 2 miljoen euro voor zijn diensten, wat voorlopig een uitstekende investering blijkt van de recordkampioen.

Saliba groeide in korte tijd uit tot een belangrijke schakel bij Anderlecht. Hij kwam in de competitie al 18 keer in actie, waarvan 13 keer als basisspeler. Samen met Nathan De Cat lijkt de Canadees de toekomst te zijn van het paars-witte middenveld.

Saliba wil zijn eerste trofee winnen

Saliba valt op met zijn drang naar voren. "Dat is mijn spel", vertelt hij bij Het Laatste Nieuws. "Besnik Hasi houdt van die impact naar voren. Ik ga niet plots simpel een balletje breed leggen omdat een pass niet aankomt."

Hij ziet wel nog een werkpunt. "Al weet ik dat mijn statistieken — drie goals en twee assists — omhoog moeten. Mijn vader herinnert me daar elke dag aan." Saliba hunkert nu naar een succes met Anderlecht, dat al een tijdje op een nieuwe trofee wacht.

"Mijn ploeggenoten hebben me verteld over de finale op de Heizel vorig jaar. Ik wil dat ook meemaken, maar dan met een betere afloop. Ik ben een winnaar, ik wil die eerste prijs in mijn carrière omhoog tillen", klinkt het vastberaden.

Volg Anderlecht - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.

