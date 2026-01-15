Besnik Hasi krijgt erg late meevaller richting clash tegen KAA Gent

Besnik Hasi krijgt erg late meevaller richting clash tegen KAA Gent
Foto: © photonews

Na een neusfractuur als gevolg van een contact met Thorgan Hazard tijdens de winterstage, zal Moussa N'Diaye er tegen Gent in de Beker van België alsnog bij zijn. De linksback uit Senegal zal spelen met een beschermend masker, maar is fit voor de strijd.

Deze donderdagavond zal de vierde en laatste kwartfinale van de Belgische beker tussen Sporting Anderlecht tegen Gent plaatsvinden. Om half negen bekampen beide teams elkaar in het Lotto Park met een duidelijke inzet.

N'Diaye liep neusfractuur op tijdens winterstage

Het is een belangrijke wedstrijd voor beide teams, want de halve finale tegen Antwerp staat op het spel. Voor RSC Anderlecht is er een meevaller: zij zullen uiteindelijk niet zonder een speler zitten die tijdens de winterstage nochtans geblesseerd raakte.

Na contact met Thorgan Hazard vorige week op stage had Moussa N'Diaye een neusfracteur opgelopen. De linksachter maakt nu echter wel 'gewoon' deel uit van de selectie van Besnik Hasi voor deze ontmoeting.

Moussa N'Diaye goed inzetbaar tegen Gent

De Senegalese linkervleugelverdediger, die in de belangstelling staat van Udinese, zal een beschermend masker dragen waardoor hij normaal kan spelen en zijn plek innemen in de defensie van Sporting Anderlecht.

Lees ook... Versterking nodig: 'KAA Gent wil nu ook in de MLS gaan shoppen'
Daardoor zal hij dus zowel aanstaande donderdag als zondag inzetbaar zijn, tijdens de tweede confrontatie tegen de Buffalo's, ditmaal in de competitie. Ter herinnering: de winnaar van dit kwartfinaleduel ontmoet Antwerp in de halve finale, terwijl Sporting Charleroi het opneemt tegen Union Saint-Gilloise in de andere halve finale.

Volg Anderlecht - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.

