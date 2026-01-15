Blijft deze speler langer bij Zulte Waregem? "Ik voel me hier al helemaal thuis"

Blijft deze speler langer bij Zulte Waregem? "Ik voel me hier al helemaal thuis"
Ook Zulte Waregem begint er komend weekend opnieuw aan. Essevee doet dat met een thuiswedstrijd tegen KRC Genk. Emran Soglo lijkt er klaar voor.

De Britse flankspeler wordt tot eind dit seizoen gehuurd van het Oostenrijkse Sturm Graz (mét aankoopoptie) en stond de laatste weken in de basis. Het is afwachten of dat tegen Genk ook het geval zal zijn.

Soglo voelt zich thuis bij Zulte Waregem

"Ik kijk ernaar uit", zegt Soglo alvast bij Het Laatste Nieuws. "We willen opnieuw aanknopen met de zege. Op Antwerp verdienden we véél meer. Daar hebben we getoond dat we van niemand schrik moeten hebben."

"Ik voel me hier al helemaal thuis", zegt hij over zijn tijd aan de Gaverbeek. "Ook het niveau van de competitie heeft me positief verrast. Er is een groot verschil met Oostenrijk."

"Daar wordt heel direct gespeeld", legt hij uit. "Van al die lange ballen word je niet gelukkig. (lacht) Wat de toekomst brengt, weet ik nog niet. Het enige dat nu telt, is zo veel mogelijk minuten maken."


Soglo kwam dit seizoen tien keer in actie in de Jupiler Pro League, waarvan vier keer als basispeler. Hij was daarin goed voor één assist. Hij scoorde wel al in de Croky Cup, in de 1-4-zege bij Belisia Bilzen.

